Nuove condotte idriche e fognarie in paese: Acquedotto del Fiora investe 85mila euro

Ribolla (Grosseto). Al via mercoledì 8 luglio, nel comune di Roccastrada, un importante intervento di bonifica da parte di Acquedotto del Fiora: 85mila euro l’investimento per la posa di 60 metri di nuova tubazione fognaria e 150 metri di nuova condotta idrica, con il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze in via Casetta Papi a Ribolla.

I lavori

I tratti di condotta idrica interessati dalla bonifica erano sotto stretto monitoraggio da parte del Fiora: rilevate frequenti problematiche, l’azienda ne ha pianificato la sostituzione, così da garantire una maggiore continuità del servizio e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

I lavori, per la cui esecuzione sarà predisposta una viabilità alternativa come previsto dall’apposita ordinanza, si concluderanno, salvo imprevisti, intorno alla fine del mese: trattandosi di un cantiere totalmente all’aperto, le condizioni meteo sono una variabile importante nelle tempistiche di esecuzione.

Nel corso dell’intervento sulla condotta idrica potrebbero essere necessarie eventuali chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento del cantiere, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali di Acquedotto del Fiora.

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