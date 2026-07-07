“Topoloni stellari”: Gabriele Puccetti in scena al Teatro Le Ferriere

Follonica (Grosseto). L’edizione 2026 del Follonica Summer Nights è alle porte. Gli spettacoli che dal 4 agosto si alterneranno sul palco del Parco Centrale sono anticipati da due appuntamenti al Teatro Le Ferriere: giovedì 9 luglio, alle 21.30, toccherà a Gabriele Puccetti, mentre il 23 luglio il palco del Teatro Le Ferriere ospiterà Paolo Crepet.

Lo spettacolo

“Topoloni stellari” è il titolo del fortunato spettacolo comico e musicale del cantautore e attore livornese Gabriele Puccetti.

Lo show unisce la tipica comicità e “livornesità” dell’artista a musica, sketch e interazione con il pubblico.

Sul palco Puccetti porta in scena le sue celebri creazioni nate e diventate virali sui social network, come Shèyla, Marisina e Jacopo.

Il tema degli astri e dell’oroscopo (da cui derivano i giochi di parole “stellari” e “stellose”) è il filo conduttore di molte gag e interazioni a tema zodiacale.

Lo show include l’esecuzione di parodie in vernacolo livornese di canzoni famose e tormentoni pop attuali.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Informazioni su www.legsrl.net

Radio media partner Radio Stop.