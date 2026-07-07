“Cinema in Miniera”: torna la rassegna, il programma dell’edizione 2026

Gavorrano (Grosseto). Dal 24 al 26 luglio torna a Gavorrano la sesta edizione di “Cinema in Miniera – Pirite in Corto”, la rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Gavorrano insieme all’associazione Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica.

Per tre serate consecutive la suggestiva miniera di Ravi Marchi si trasformerà in una grande arena cinematografica all’aperto, accogliendo film premiati, ospiti d’eccezione e momenti di incontro tra pubblico, registi e interpreti.

La selezione 2026 riunisce tre opere che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nei principali festival italiani ed europei e che, pur affrontando temi profondi e contemporanei, sanno coinvolgere il pubblico attraverso storie emozionanti, personaggi autentici, momenti di ironia e leggerezza.

Dalle avventure di un bambino alle prese con un mondo fatto di tradizioni e leggende, ai turbamenti dell’adolescenza, fino alle speranze e alle incertezze di una generazione in cerca del proprio posto nel mondo, il programma propone tre film diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di emozionare, divertire e far riflettere.

Ad arricchire ogni serata saranno gli incontri con registi e protagonisti, che permetteranno agli spettatori di scoprire curiosità e retroscena delle opere presentate.

A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà la cornice della miniera di Ravi Marchi: un luogo ricco di storia e fascino dove, nelle serate estive, il clima è piacevolmente fresco e il cielo stellato offre uno scenario unico per vivere il cinema all’aperto.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area bar all’interno della struttura, aperta prima e dopo le proiezioni, per permettere al pubblico di trascorrere la serata in compagnia e godere appieno dell’atmosfera del festival.

Una serata a “Cinema in Miniera” è molto più di una semplice proiezione: è un’occasione per incontrare autori e interpreti, vivere il fascino di una location unica e condividere il piacere del cinema sotto le stelle, immersi nel fresco della miniera e nella bellezza del paesaggio maremmano.

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata al numero 339.3880312.

Il programma

Venerdì 24 luglio 2026 – Ore 21.30 – “Gioia mia” – Regia di Margherita Spampinato

Ad aprire il festival sarà “Gioia mia”, una storia tenera, divertente e ricca di emozioni che racconta l’incontro tra due mondi apparentemente lontanissimi.

Nico è un bambino cresciuto tra tecnologia, smartphone e connessioni veloci che si ritrova a trascorrere l’estate in Sicilia con la zia Gela, donna anziana profondamente legata alle tradizioni, ai racconti popolari e alla vita di un tempo.

Tra incomprensioni, scoperte, nuove amicizie e situazioni sorprendenti, nascerà un legame speciale capace di cambiare entrambi.

Il film ha contribuito a far emergere il talento di Margherita Spampinato, premiata come miglior regista esordiente ai David di Donatello 2026 e insignita del Women in Motion Emerging Talent Award al Festival di Cannes 2026.

Un racconto delicato e coinvolgente sul dialogo tra generazioni, sulla forza dei legami familiari e sulle avventure che spesso nascono proprio quando ci allontaniamo dalle nostre abitudini.

Collegamento video con la regista Margherita Spampinato.

Sabato 25 luglio – Ore 21.30 – “Un anno di scuola” – Regia di Laura Samani

Ambientato nella Trieste dei primi anni Duemila, “Un anno di scuola” racconta il momento forse più intenso della vita adolescenziale: quello in cui amicizie, sogni e certezze iniziano a trasformarsi.

L’arrivo di Fred, una ragazza svedese trasferitasi in Italia con il padre, sconvolge gli equilibri di una classe composta esclusivamente da ragazzi, dando vita a nuove amicizie, rivalità, emozioni e scoperte.

Premiato in Francia con il Prix Palatine 2026 come miglior film italiano, il film ha ottenuto importanti riconoscimenti anche grazie all’interpretazione di Giacomo Covi, premiato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti”.

Con sensibilità, freschezza e una sottile ironia, il film racconta il passaggio verso l’età adulta attraverso una storia capace di parlare a diverse generazioni.

Ospite della serata l’attore protagonista Giacomo Covi.

Collegamento video con la regista Laura Samani.

Domenica 26 luglio – Ore 21.30 – “Tienimi presente” – Regia di Alberto Palmiero

A chiudere la sesta edizione di “Cinema in Miniera” sarà “Tienimi presente”, opera prima di Alberto Palmiero.

Il film segue il ritorno nella propria città di un giovane regista che, dopo anni trascorsi a inseguire il sogno del cinema lontano da casa, si ritrova a fare i conti con amicizie ritrovate, affetti, aspettative e nuove prospettive.

L’opera ha portato Alberto Palmiero a vincere il premio per la miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma 2025, imponendosi come una delle rivelazioni più interessanti del nuovo cinema italiano.

Con uno sguardo sincero, ironico e profondamente umano, il film racconta le fragilità, le speranze e le contraddizioni di una generazione che cerca il proprio posto nel mondo senza rinunciare ai propri sogni.

Una storia contemporanea che alterna momenti divertenti ed emozionanti, capace di coinvolgere e far riflettere.

Incontro con il regista e attore protagonista Alberto Palmiero. Incontro con l’attrice protagonista Gaia Nugnes.

Informazioni

“Cinema in Miniera – Pirite in Corto 2026” – 24, 25 e 26 luglio – Ore 21.30

Miniera di Ravi Marchi – Strada Provinciale Gavorranese 107 – Località Ravi – Gavorrano

Ingresso 6,00 euro

Area bar aperta prima e dopo le proiezioni

Organizzazione: Comune di Gavorrano, associazione Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica.