Marebus: torna la navetta gratuita che collega i centri urbani alle spiagge

Grosseto. A Orbetello è già attivo il Marebus, il bus navetta gratuito per tutti, residenti e turisti, che in estate collega i centri urbani con le principali spiagge con almeno 3 corse al giorno di andata e ritorno.

Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, il servizio ha richiesto un investimento di oltre 76mila euro: «Stanziati – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – grazie ai proventi derivanti dalla tassa di soggiorno che reinvestiamo per migliorare i servizi andando in contro alle esigenze dei cittadini».

«Marebus – aggiunge l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – è un servizio che, partito in via sperimentale, ha ottenuto un ottimo riscontro e perciò, ogni anno, ci impegniamo a rinnovarlo. Il progetto è partito dall’amministrazione comunale dopo un attento ascolto dei nostri operatori turistici, con cui mi confronto costantemente e si è consolidato nel corso del tempo».

«Il servizio di bus navetta completamente gratuito infatti – sottolinea Ottali -offre una possibilità alternativa di trasporto che permetta di evitare l’utilizzo del mezzo privato e, oltre a collegare i centri urbani alle spiagge, tocca anche luoghi del nostro comune più periferici e aumenta, perciò, la possibilità di raggiungere non soltanto le spiagge, ma anche luoghi di interesse, come la città di Cosa, e di partecipare agli eventi».

I percorsi a disposizione

1) Percorso da Talamone – che passa dall’area dei campeggi dell’Osa e lungo la strada provinciale di Giannella;

2) Percorso da Orbetello – che arriva ad Ansedonia con giri interni alla stessa località Ansedonia;

Il servizio è attivo tutti i giorni dal 26 giugno al 30 agosto 2026, festivi compresi, e il primo fine settimana del mese di settembre con almeno 3 corse giornaliere di andata e ritorno per ciascuna tratta. Gli orari sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune di Orbetello. L’investimento, da parte dell’Ente locale, è di oltre 76mila euro.