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Raccolta differenziata: completata l’installazione delle mascherature dei cassonetti

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con l’installazione delle mascherature per i cassonetti dei rifiuti a Vetulonia, il Comune di Castiglione della Pescaia ha completato l’intervento che consentirà di attivare in via definitiva il nuovo sistema di raccolta controllata già in funzione nel borgo storico del capoluogo e nelle frazioni di Tirli, Buriano e in località L’Ampio.

Le nuove strutture installate a Vetulonia, in sostituzione delle vecchie postazioni di bidoni, entreranno in funzione a partire dal 1° luglio.

Da tale data il gestore Sei Toscana provvederà alla chiusura elettronica di tutti i cassonetti. L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini che per utilizzare le nuove postazioni e conferire correttamente i rifiuti sarà necessario essere in possesso della tessera di accesso 6Card. Chi non ne fosse ancora in possesso è invitato a provvedere quanto prima al ritiro all’Ufficio Ambiente del Comune di Castiglione della Pescaia.

«Il nostro obiettivo – dichiara il sindaco Elena Nappi è quello di migliorare il decoro urbano, rendere più efficiente il servizio di raccolta e garantire una gestione sempre più attenta e sostenibile dei rifiuti. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare e contribuire al corretto utilizzo delle postazioni, nel rispetto degli spazi pubblici».

Con l’attivazione delle postazioni controllate l’amministrazione punta a una migliore gestione dei rifiuti e alla tutela del decoro urbano delle frazioni e del centro storico.

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