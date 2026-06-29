Variazione di bilancio: Provincia investe 3 milioni e 472mila euro per scuole, strade e patrimonio

Grosseto. Il Consiglio provinciale di Grosseto ha approvato la variazione al bilancio 2026, che consente di destinare 3 milioni e 472mila euro di avanzo di amministrazione a nuovi investimenti, con particolare attenzione all’edilizia scolastica, alla viabilità provinciale e al patrimonio dell’ente.

L’operazione è resa possibile dalla solidità dei conti della Provincia. L’avanzo di amministrazione disponibile deriva da una gestione prudente e dal miglioramento della situazione finanziaria dell’ente, favorita anche dall’estinzione anticipata, lo scorso anno, di 63 mutui, che libera oltre 300mila euro all’anno di risorse di parte corrente. A questo si aggiunge un andamento delle entrate migliore rispetto alle previsioni formulate in sede di bilancio.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi principali sul patrimonio immobiliare e l’edilizia scolastica figurano 901mila euro per l’adeguamento antincendio del Liceo di Follonica, cofinanziato dalla Regione Toscana con 300mila euro; 250mila euro per completare la palestra dell’Istituto Rosmini a Grosseto; 40mila euro per realizzare il laboratorio di saldatura dell’Istituto Manetti-Porciatti, necessario per ospitare le nuove saldatrici digitalizzate acquisite grazie a un finanziamento ottenuto dalla scuola; 180mila euro per migliorare la viabilità interna della Cittadella dello Studente di Grosseto, nell’ambito del progetto che punta a trasformare l’area in un vero campus scolastico; 170mila euro per il Polo agroalimentare in vista della gara d’appalto; 50mila euro per gli incarichi legati alla prevenzione incendi nelle scuole, secondo le nuove disposizioni ministeriali, e 40mila euro per l’adeguamento antincendio delle strutture dell’autoparco provinciale.

Per la viabilità 250mila euro sono destinati ai lavori sulla S.P. 161 e alla realizzazione della rotatoria sulla S.P. 158, 128mila euro per la viabilità dell’Isola del Giglio. Le risorse saranno inoltre impiegate per la S.P. 18 di Campagnatico (200mila euro), per la S.P. 6 Monte Amiata (400mila euro), per l’accordo di programma sulle barriere di sicurezza (300mila euro), per il rifacimento della segnaletica orizzontale (200mila euro) e per l’avvio degli interventi sul Ponte Giorgini (180mila euro), necessari a recepire le prescrizioni emerse durante la Conferenza dei servizi.

“Questa variazione di bilancio conferma che la Provincia di Grosseto è un ente con i conti in ordine, capace di trasformare una gestione finanziaria attenta in investimenti concreti per il territorio – commenta il presidente Francesco Limatola –. Abbiamo scelto di destinare gran parte delle risorse disponibili alle due funzioni fondamentali della Provincia: la sicurezza delle nostre scuole e la manutenzione della rete stradale. Sono i settori nei quali abbiamo le maggiori responsabilità e sui quali registriamo le esigenze più importanti. Continuiamo inoltre a investire sulla Cittadella dello Studente, con l’obiettivo di farne un campus sempre più moderno e funzionale, e sul Polo agroalimentare, un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio. Questa manovra rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare i servizi ai cittadini e garantire infrastrutture più sicure ed efficienti.”