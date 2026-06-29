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Manutenzione stradale: al via gli interventi del Comune, investiti 190mila euro

Ecco i lavori previsti

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Prenderanno il via martedì 30 giugno gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale programmati dall’amministrazione comunale di Manciano.

L’investimento complessivo ammonta a 190mila euro e consentirà di intervenire su tre tratti della viabilità: via Gramsci a Manciano, strada delle Pergolacce e la strada di Poggio Murella.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, fino al termine dei lavori saranno istituiti restringimenti della carreggiata e il senso unico alternato regolato da semafori o movieri.

«Con un investimento di 190mila euro proseguiamo il lavoro di manutenzione e riqualificazione della rete viaria comunale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli. Si tratta di interventi programmati che consentiranno di migliorare la sicurezza e le condizioni di percorribilità di alcune strade particolarmente utilizzate. Sappiamo che durante i lavori potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione, ma sono temporanei e necessari per restituire ai cittadini infrastrutture più sicure ed efficienti. Chiediamo quindi la collaborazione di tutti e il rispetto della segnaletica presente nelle aree interessate dagli interventi».

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