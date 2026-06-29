Manutenzione stradale: al via gli interventi del Comune, investiti 190mila euro

Manciano (Grosseto). Prenderanno il via martedì 30 giugno gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale programmati dall’amministrazione comunale di Manciano.

L’investimento complessivo ammonta a 190mila euro e consentirà di intervenire su tre tratti della viabilità: via Gramsci a Manciano, strada delle Pergolacce e la strada di Poggio Murella.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, fino al termine dei lavori saranno istituiti restringimenti della carreggiata e il senso unico alternato regolato da semafori o movieri.

«Con un investimento di 190mila euro proseguiamo il lavoro di manutenzione e riqualificazione della rete viaria comunale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli –. Si tratta di interventi programmati che consentiranno di migliorare la sicurezza e le condizioni di percorribilità di alcune strade particolarmente utilizzate. Sappiamo che durante i lavori potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione, ma sono temporanei e necessari per restituire ai cittadini infrastrutture più sicure ed efficienti. Chiediamo quindi la collaborazione di tutti e il rispetto della segnaletica presente nelle aree interessate dagli interventi».