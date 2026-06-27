Estate sulla costa maremmana: la rete dei servizi della Asl per garantire l’assistenza sanitaria

Grosseto. Come ogni estate, con l’aumento delle presenze lungo la costa della provincia di Grosseto cresce anche la domanda di assistenza sanitaria. Per rispondere alle esigenze di residenti e turisti, la Asl Toscana sud est ricorda la rete dei servizi sanitari disponibili sul territorio.

Come sempre, i turisti potranno rivolgersi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta della zona per visite occasionali e relative prestazioni a pagamento.

Gli orari, gli indirizzi e gli ambulatori del territorio sono consultabili sul sito Asl alla pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Nelle fasce orarie non coperte dagli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di famiglia, è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guarda medica). Si accede contattando il numero unico per le cure non urgenti 116117, che potrà fornire anche informazioni e orientamento sull’offerta dei servizi e sugli ambulatori diurni nelle Case di Comunità del territorio.

Per i bisogni sanitari non urgenti e per garantire una risposta adeguata ai bisogni assistenziali durante la stagione estiva, la Asl Toscana sud est ha adottato ulteriori misure con l’attivazione di ambulatori infermieristici in alcune località balneari per offrire prestazioni infermieristiche di prossimità, come ad esempio medicazioni, misurazioni parametri vitali, ecc. Gli ambulatori saranno operativi dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, e nel fine settimana dalle 10 alle 20.

L’Azienda ricorda che per le emergenze è sempre necessario chiamare il numero 112.