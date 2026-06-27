Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Gavorrano (Grosseto). Martedì 30 giugno Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Battisti.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico e in via San Carlo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

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