“San Francesco – Il Cantico”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Domenica 28 giugno, alle 21.15, presso la Rocca pisana di Scarlino, avrà inizio la rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato, che ha visto negli anni un susseguirsi di successi e che giunge proprio in questo 2026 alla sua quinta edizione.

Sul palco, Giacomo Moscato e Paolo Tenerini porteranno in scena “San Francesco – Il Cantico”, storytelling con canzoni di Angelo Branduardi e Claudio Baglioni.

Lo spettacolo

Nell’800° anniversario della morte di San Francesco, questo spettacolo ripercorre la vita del santo patrono d’Italia dalla sua nascita alla sua santificazione, passando per tutti gli episodi che hanno reso unica e inimitabile la sua vita terrena: la giovinezza scapestrata, la conversione, i primi seguaci, l’accettazione della regola, i miracoli, il viaggio presso il sultano, l’eremitaggio, le stigmate… fino alla stesura della prima preghiera-poesia in volgare della storia della letteratura italiana, “Il cantico delle creature”.

Di quest’ultima opera, viene proposta una esegesi emozionale mirata a spiegare il testo, ma, allo stesso tempo, a trasmettere le emozioni e i significati più nascosti di un documento letterario (oltre che religioso) di eccezionale importanza.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.