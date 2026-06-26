Trasporto pubblico locale, il Pd: “Degli aumenti si sapeva dal 2021, Regione li ha scongiurati oltre limite”

Grosseto. Gli aumenti del costo dei biglietti per il trasporto pubblico locale, sia per le corse urbane sia per gli abbonamenti di studenti e lavoratori pendolari, rappresentano l’ennesimo aumento di tariffe per le famiglie del territorio, già duramente provate dall’aumento del costo della vita e dalla conseguente perdita di potere d’acquisto.

«Si tratta tuttavia di rincari previsti dal contratto di servizio entrato in vigore nel 2021, sorprende che chi oggi è all’opposizione in Regione rimanga sorpreso. Sembra quasi che non siano informati», rimarca Alberto Allegrini, membro del circolo nazionale trasporti del Pd e segretario del Pd di Sorano.

«Ciò che invece deve far discutere è il progressivo indebolimento del sistema del trasporto pubblico locale, penalizzato da anni di scelte politiche sbagliate – dichiara Allegrini -. In particolare, il Governo Meloni ha continuato a ridurre il fondo nazionale dei trasporti, scaricando su Regioni ed enti locali la responsabilità di garantire servizi essenziali ai cittadini, che si tratti di autobus, treni o altre forme di mobilità collettiva. La Regione Toscana infatti ha provato fino all’ultimo a scongiurare gli aumenti, mettendoci fondi propri, ora però l’aumento non era più rinviabile. Recentemente, un incontro con Uri Toscana e Anci Toscana si è comunque detta disponibile ad azzerare gli aumenti per gli studenti e a individuare soluzioni per calmierare quelli per lavoratori e pendolari».

Per Allegrini, la linea intrapresa dal Governo Meloni ha sistematicamente privilegiato la mobilità privata rispetto a quella pubblica, con scelte discutibili come lo stanziamento di ingenti risorse per il ponte sullo Stretto, invece che per il potenziamento dei sistemi di trasporto nelle città e nelle aree interne.

«In questo contesto, va riconosciuto lo sforzo della Regione Toscana, delle Province e dei Comuni nel tentativo di contenere l’impatto degli aumenti, in particolare per studenti e pendolari – ricorda Allegrini -. Tuttavia, il rischio è duplice: da un lato una diminuzione dell’utilizzo del trasporto pubblico a causa dei costi sempre più elevati; dall’altro una riduzione delle corse, soprattutto nelle aree a domanda debole, come molte zone interne della nostra provincia».

A pesare ulteriormente è la mancata erogazione di risorse dovute alle Regioni: «Dal 2006 si attendono trasferimenti per oltre quattro miliardi di euro, a cui si aggiungono i tagli recenti: 56 milioni in meno nel 2026 rispetto al 2025 e l’assenza di una strategia nazionale dopo la conclusione degli investimenti del Pnrr – spiega Allegrini -. Un quadro aggravato anche dall’aumento dei costi energetici e dei carburanti».

Come evidenziato anche a livello parlamentare dai parlamentari del Pd, le risorse attualmente stanziate non coprono adeguatamente nemmeno il rinnovo contrattuale del settore, con il rischio concreto di ulteriori aumenti tariffari e riduzioni del servizio. Una situazione che incide direttamente sulla vita delle persone: sempre più cittadini rinunciano a opportunità di lavoro o a servizi essenziali per la difficoltà negli spostamenti.

«Per queste ragioni è necessario aprire una battaglia politica per l’incremento del fondo nazionale dei trasporti e per una vera inversione di rotta nelle politiche sulla mobilità», dichiara Allegrini.

Anche sul fronte locale, il Partito Democratico di Sorano, pur nella consapevolezza delle difficoltà del contesto attuale, intende svolgere un ruolo propositivo sul territorio, avanzando proposte concrete per il miglioramento del servizio.

«In particolare, sarà avviato un lavoro di ascolto e confronto con cittadini e amministrazioni locali per individuare nuove corse e percorsi che possano rafforzare il trasporto pubblico nelle aree interne, oggi tra le più penalizzate – conclude Allegrini –. Garantire il diritto alla mobilità significa garantire coesione sociale, accesso al lavoro e ai servizi, e qualità della vita per le comunità locali. Anche per questi motivi, ci aspetteremmo che gli esponenti locali della maggioranza che sta al Governo, Luca Minucci e Fabrizio Rossi, invece di fare polemiche su ordinazione, si impegnassero con il Governo che sostengono per cambiare il segno di politiche miopi che danneggiano il Paese e le famiglie. In modo particolare quelle che vivono in una provincia come la nostra».