Mariano Dolci diventa cittadino onorario alla memoria: cerimonia in Comune

Manciano (Grosseto). Giovedì 25 giugno, nella sala consiliare del Comune di Manciano, il sindaco Mirco Morini ha conferito la cittadinanza onoraria alla memoria di Mariano Dolci, alla presenza dei familiari, dell’amministrazione comunale, delle autorità e di numerosi cittadini.

Per la prima volta nella storia del Comune è stata conferita una cittadinanza onoraria a una persona scomparsa, una scelta con la quale l’amministrazione ha voluto rendere omaggio a una figura che, pur non essendo originaria del territorio, ha instaurato con Montemerano e con Manciano un legame profondo, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità.

Mariano Dolci

Educatore, artista e innovatore nel campo della pedagogia, Mariano Dolci è stato tra i maggiori interpreti del teatro di figura come strumento educativo. Attraverso il suo lavoro ha promosso una visione dell’educazione fondata sulla creatività, sull’immaginazione e sulla partecipazione, coinvolgendo nel corso della sua carriera bambini, insegnanti e famiglie. Un percorso che gli è valso anche la stima e la collaborazione di Gianni Rodari.

«Con il conferimento della cittadinanza onoraria – dichiara il sindaco Mirco Morini – abbiamo voluto riconoscere il valore di una persona che ha saputo lasciare un segno profondo nella nostra comunità. Mariano Dolci ha scelto di vivere una parte importante della sua vita nel nostro territorio, costruendo relazioni autentiche e contribuendo ad arricchirne il patrimonio culturale. Con questo gesto custodiamo la sua memoria e riaffermiamo i valori che ha trasmesso attraverso il suo impegno educativo e umano».

Nel corso della cerimonia il sindaco ha consegnato ai familiari la pergamena che attesta il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria. Un momento particolarmente sentito, con il quale la comunità di Manciano ha voluto esprimere riconoscenza nei confronti di una figura che continuerà a far parte della storia di Montemerano e dell’intero territorio comunale.

Nella foto: la moglie e la figlia insieme a Mirco Morini, Matteo Bartolini, Andrea Caccialupi e Roberto Bulgarini.