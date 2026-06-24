Giornata diocesana dei Grest: il centro storico “invaso” da oltre 600 bambini

Grosseto. Energia, colore ed entusiasmo hanno svegliato questa mattina il centro storico di Grosseto, invaso dalla gioia dei bambini dei Grest che stanno vivendo la loro giornata comune a livello diocesano. Accompagnati dai loro animatori e dai sacerdoti, i ragazzi hanno vissuto la prima parte della mattinata in piazza Duomo, dove hanno ricevuto il saluto del vescovo Bernardino e dell’assessore alla cultura Luca Agresti.

Una cittadella del gioco tra le mura medicee

Subito dopo i saluti ha preso il via una straordinaria animazione a tappe che ha trasformato le piazze e i bastioni delle Mura medicee in una vera e propria cittadella del gioco itinerante. Dalla pallavolo al tiro con l’arco, passando per i grandi classici come il tradizionale roverino, lo scalpo, fino al più moderno cornhole: sette squadre si sono alternate in un circuito che ha toccato piazza Duomo, il Bastione del Maiano, il parco archeologico, piazza San Francesco, il Bastione della Rimembranza, il Bastione Garibaldi e il Bastione del Mulino a Vento.

Pranzo al sacco e pomeriggio a teatro

Dopo il meritato pranzo al sacco, nel primo pomeriggio, i gruppi lasceranno le aree verdi per dirigersi verso il Teatro Moderno, con un ingresso scaglionato da via Tripoli. Alle 15 si alzerà infine il sipario sull’attesissimo spettacolo curato dalla compagnia «Mantica», che tra stupore, magia e divertimento, accompagnerà i ragazzi fino ai saluti finali previsti per le 16.00. Una giornata intensa e indimenticabile, capace di testimoniare la bellezza di una Chiesa giovane, unita e in movimento.

A margine dell’incontro in piazza Duomo, il vescovo Bernardino ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa: “Vedere la nostra piazza e i bastioni così pieni di vita, di sorrisi e di canti è una benedizione per tutta la comunità di Grosseto. Questa giornata è un piccolo, ma significativo segno della forza educativa e sociale dei nostri oratori, capaci di camminare insieme. Dietro questa festa c’è il lavoro prezioso di sacerdoti, famiglie e, soprattutto, di tantissimi giovani animatori che si donano per i più piccoli. È il volto più bello di una Chiesa giovane e in movimento che sa farsi vicina al territorio.”

Sulla stessa linea l’assessore Luca Agresti, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni: “Come amministrazione siamo davvero orgogliosi di aver sostenuto il Co.D.O.G. in questa splendida avventura. Mettere a disposizione il Teatro Moderno e i nostri bastioni storici per oltre 600 bambini significa far vivere la città nel modo migliore possibile. La collaborazione tra Comune e Diocesi in queste settimane estive è la risposta concreta alle esigenze delle famiglie: un presidio non solo di svago, ma di altissimo valore aggregativo e culturale per la crescita dei nostri cittadini di domani.”

La macchina dell’accoglienza ha visto quest’anno anche il prezioso supporto del Centro commerciale naturale CentriAmo Grosseto che, grazie all’impegno in prima persona del suo presidente Alberto Macchi, ha messo a disposizione 800 bottigliette di acqua per garantire il giusto ristoro a tutti i partecipanti sotto il sole della mattina.

“Un piccolo gesto che riteniamo importante per rafforzare ulteriormente il legame tra CentriAmo Grosseto, il centro storico e la comunità cittadina. Quando il cuore della città si riempie della vitalità di così tanti bambini, per noi è un dovere e un piacere enorme fare la nostra parte e far sentire a tutti la nostra vicinanza”, dichiara Macchi.