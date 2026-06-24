Lavori sulla ferrovia: modifiche alla circolazione e cancellazione di treni anche in Maremma

Grosseto. Dal pomeriggio del 25 giugno alle ore 23.00 del 28 giugno, per lavori di manutenzione programmata tra Montalto di Castro e Tarquinia, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), Intercity, Intercity Notte e Frecce subiscono variazioni d’orario, limitazioni di percorso, cancellazioni e programmazione con bus.

I treni Frecciabianca Roma – Genova e Roma – Milano via Civitavecchia e i treni Frecciarossa Roma – Torino via Civitavecchia subiscono variazioni di percorso con cancellazione delle fermate di Livorno centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Orbetello, Grosseto e Civitavecchia; alcuni fermano a Roma Tiburtina e Firenze Campo Marte.

I treni Frecciargento Genova – Roma via Firenze Campo di Marte 8551 e 8583 sono cancellati i giorni 26, 27 e 29 giugno; i treni Frecciargento Roma – Genova via Firenze Campo di Marte 8556 e 8596 sono cancellati i giorni 25, 26 e 28 giugno.

I treni Intercity Sestri L. – Napoli, Ventimiglia – Roma, Torino – Salerno subiscono cancellazioni parziali e/o modifiche di orario e di percorso con perdita di fermate intermedie.

I treni Intercity notte Torino – Salerno/Reggio di Calabria subiscono modifiche di orario e di percorso con perdita di fermate intermedie. Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni treni Intercity e Intercity Notte.

I treni del Regionale Pisa C. – Roma Termini sono cancellati da Grosseto o Orbetello a Roma Termini e possono subire variazioni di orario.

I treni della relazione Grosseto – Roma Termini e Montalto di Castro – Roma Termini sono cancellati da Grosseto a Civitavecchia e possono subire variazioni di orario.

Inoltre, il giorno 25 giugno il treno R4139 è limitato a Grosseto; i treni R4502, R4504, R4506 sono limitati a Civitavecchia; il giorno 29 giugno il treno R4501 è cancellato e sostituito da nuovo treno con partenza anticipata da Grosseto e limitato a Roma Ostiense; il treno R4122 ha origine da Roma Ostiense.

Nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno è programmato un servizio di bus per i treni del Regionale nella tratta Grosseto – Orbetello – Montalto di Castro – Civitavecchia.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, la cui dimensione massima non superi cm 40x30x15. Non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici, né di mezzi di micromobilità elettrica (ad esempio monopattino, monowheel e hoverboard).

È consentito il trasporto gratuito di animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, mentre sono sempre ammessi i cani da assistenza. Non sono ammessi cani di media e grossa taglia.

Trenitalia invita tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o Sms per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800.892021. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.