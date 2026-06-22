Recupero di due feriti sugli scogli: elisoccorso e Capitaneria di Porto insieme per un’esercitazione

Grosseto. Si conferma vincente la sinergia tra diversi attori coinvolti negli interventi di soccorso. Si è svolta infatti questa mattina, nella località Le Rocchette, nel Comune di Castiglione della Pescaia, l’esercitazione congiunta che ha visto impegnati il servizio di elisoccorso Pegaso 2 dell’Asl Toscana sud est e la Capitaneria di porto di Castiglione della Pescaia.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di consolidare le procedure operative e il coordinamento tra il sistema di emergenza sanitaria territoriale e i servizi di soccorso marittimo attraverso la simulazione di un intervento in un contesto complesso in ambiente costiero.

L’esercitazione

Lo scenario dell’intervento ha previsto il recupero di due persone infortunate su un’area scogliosa particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile via terra. Per il recupero del primo infortunato è stato impiegato l’elicottero Pegaso 2, con l’utilizzo del verricello per consentire al personale sanitario e tecnico di raggiungere il ferito e procedere alle operazioni di recupero in sicurezza. Il secondo infortunato è stato invece soccorso via mare grazie all’intervento dei mezzi della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato il recupero e il successivo trasferimento sulla spiaggia al punto di raccolta individuato per l’esercitazione dove erano pronti operatori sanitari del 118 e volontari della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.

L’attività ha permesso di testare l’efficacia delle procedure di intervento congiunto, tempi di risposta e modalità di comunicazione e coordinamento tra le diverse componenti coinvolte, confermando l’importanza dell’addestramento congiunto per affrontare con efficacia eventuali emergenze reali lungo la costa o in mare.

L’equipaggio di Pegaso era composto da un medico, un’infermiera, un operatore del soccorso alpino e dal tecnico alla guida dell’elisoccorso.

“Esercitazioni di questo tipo rappresentano un investimento concreto nella sicurezza del territorio e delle persone – spiega Stefano Barbadori, direttore dell’Uoc Elisoccorso ed emergenza territoriale 118 dell’Area provinciale grossetana -. La capacità di integrare competenze, mezzi e professionalità diverse consente infatti di garantire interventi sempre più tempestivi ed efficaci a tutela delle persone in zone impervie, in questo caso particolare di cittadini, turisti e di tutti coloro che frequentano il litorale. La collaborazione tra la Sud est e la Capitaneria di Porto si conferma quindi un elemento strategico per mantenere elevati standard di preparazione e assicurare una risposta coordinata nelle situazioni di emergenza più complesse. Ringrazio la Capitaneria di Porto per la preziosa collaborazione e tutto il personale dell’emergenza-urgenza che ha preso parte all’esercitazione, in particolare l’infermiere Antonio Avagliano che ha gestito l’evento”.