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Pitigliano celebra i 35 anni di Avis: inaugurato il monumento dedicato ai donatori

Domenica 21 giugno la cerimonia per l'anniversario della sezione

di Redazione
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Pitigliano (Grosseto). Pitigliano ha celebrato domenica 21 giugno il 35° anniversario della fondazione di AVvis Pitigliano Odv, con una giornata dedicata ai donatori, ai soci fondatori, ai volontari e a tutte le persone che in questi anni hanno contribuito a far crescere una realtà preziosa per la comunità.

La giornata si è aperta in piazza del Comune con il ritrovo e l’accoglienza dei donatori e delle consorelle, per poi proseguire al Teatro Salvini con la cerimonia ufficiale e la consegna delle benemerenze. Alle 11 è stata celebrata la Santa Messa nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, prima del momento centrale dell’iniziativa: l’inaugurazione del monumento ai donatori, collocato in largo Nicola Ciacci.

Il monumento

L’opera, realizzata da artigiani locali, nasce come segno permanente di riconoscenza verso chi, con un gesto gratuito, contribuisce ogni giorno a salvare vite. Un monumento che appartiene alla comunità e che rende visibile un valore profondo: la donazione come responsabilità, vicinanza e cura verso gli altri.

A sottolinearne il significato è stato Francesco Franci, presidente di Avis Pitigliano dall’inizio dell’anno e tra i più giovani presidenti di una sezione Avis in Italia.

“Questo monumento non è solo pietra o metallo; è un grazie tangibile, scolpito nel tempo, che la nostra comunità dedica a tutti i donatori. Chi passerà da qui, da oggi in poi, ricorderà che il sangue è vita, che non si fabbrica in laboratorio e che Pitigliano è una terra fertile, ricca di solidarietà e di altruismo spontaneo”, ha dichiarato Franci.

Il presidente ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni, agli artigiani e ai volontari che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera, ricordando soprattutto il ruolo dei donatori: “I veri ispiratori di questo monumento siete voi, cari donatori. Siete voi che, nell’anonimato e senza chiedere nulla in cambio, stendete un filo invisibile ma indissolubile tra voi e uno sconosciuto che ha bisogno d’aiuto”.

Il monumento è stato dedicato anche ai soci fondatori che nel 1990 hanno dato vita alla sezione Avis di Pitigliano, ai volontari che oggi continuano a portarne avanti l’impegno e ai giovani, chiamati a raccogliere un’eredità di solidarietà concreta.

“Che questo monumento sia un punto di partenza — ha aggiunto Franci. Spero che ogni ragazzo di Pitigliano, guardando quest’opera, possa sentirsi ispirato da questa profonda bellezza umana e decidere, un giorno, di diventare a sua volta un donatore”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, che ha espresso il ringraziamento dell’amministrazione comunale ad Avis, ai volontari e a tutti i donatori.

“Il monumento parla di una parte importante della nostra comunità — ha dichiarato il sindaco Giovanni Gentili. Avis Pitigliano, in 35 anni di attività, ha costruito una storia fatta di generosità, impegno quotidiano e attenzione verso gli altri. La donazione del sangue è uno dei gesti più alti di solidarietà, perché unisce persone che spesso non si conosceranno mai, ma che attraverso quel gesto entrano comunque in relazione. Ringrazio Avis Pitigliano, il presidente Francesco Franci, i soci fondatori, i volontari, i donatori e gli artigiani locali che hanno realizzato quest’opera. Da oggi Pitigliano ha un segno visibile che ricorda a tutti noi quanto la solidarietà possa incidere nella vita delle persone e quanto sia importante trasmettere questo valore anche ai più giovani”.

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