Irene Grandi, Spielberg e buon cibo: tutti gli appuntamenti della settimana in paese

Grosseto. Tutto pronto per una nuova settimana ricca di appuntamenti nel territorio capalbiese.

Il programma

Sabato 27 giugno, alle 21.30, al Teatro del Leccio suonerà Irene Grandi per celebrare i suoi trent’anni di carriera con il tour “Fiera di me 2026” (il concerto è sold out).

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno saranno proiettati al Nuovo cinema Tirreno “Allora balliamo” di Amélie Bonnin e “Disclosure day” di Steven Spielberg. Il primo sarà in sala venerdì 26 alle 18.30, sabato 27 alle 18.30 e domenica 28 giugno alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano), mentre “Disclosure day” sarà proiettato venerdì 26 alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 27 alle 21.30 e domenica 28 giugno alle 18.30.

“Disclosure day”. Il ritorno di Steven Spielberg agli Ufo, ai grandi misteri e al senso di meraviglia che ha reso leggendario il suo cinema. Un thriller fantascientifico spettacolare tra verità nascoste, inseguimenti e incontri destinati a cambiare per sempre il nostro modo di guardare il cielo. Con Emily Blunt, Josh O’Connor e Colin Firth.

“Allora balliamo”. Mentre si prepara a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante gourmet a Parigi, Cécile è costretta a tornare nella cittadina della sua infanzia. Lontana dal trambusto di Parigi, i suoi ricordi riaffiorano e le sue certezze vacillano. Film d’apertura del Festival di Cannes 2025, l’esordio di Amélie Bonnin intreccia musica, memoria e vita quotidiana in un racconto che ha conquistato il pubblico francese, sospeso tra il richiamo delle proprie radici e la vita che ci siamo costruiti altrove.

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, inoltre, si terrà la Sagra dello sport al campo sportivo di Borgo Carige.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Per conoscere tutto il programma della stagione culturale è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.