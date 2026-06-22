Alberese ospita la grande musica di Sergio Cammariere

Dopo il sold out di Selinunte, prosegue per tutta l’estate il tour di Sergio Cammariere. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 giugno ad Alberese, nello scenario unico del Parco della Maremma: lungo il suggestivo itinerario faunistico A6, il cantautore darà vita a un’esperienza acustica immersiva, a stretto contatto con la natura, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera artistica. Ad arricchire la serata, la presenza di due straordinari musicisti: Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax.

Uno spettacolo unico che attraversa la canzone d’autore, le eleganti atmosfere jazz e i coinvolgenti ritmi latini, alternando momenti di intensa intimità pianistica a passaggi di grande energia. Un viaggio sonoro ogni volta diverso, capace di rinnovarsi con sonorità sempre più raffinate e profonde.

Una serata speciale per riscoprire il piacere della grande musica e lasciarsi guidare da Cammariere in un percorso senza confini, sospeso tra emozione e poesia.

In scaletta non mancheranno alcuni dei brani più amati del repertorio dell’artista, tra i più apprezzati musicisti italiani per la poliedricità della sua produzione, insieme alle canzoni tratte dall’ultimo album di inediti La pioggia che non cade mai, prodotto da Jando Music, Grandeangelo Srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea. Immancabili anche gli omaggi ai grandi cantautori che hanno ispirato il suo percorso artistico.

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