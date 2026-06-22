Home Cultura & SpettacoliAlberese ospita la grande musica di Sergio Cammariere
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

Alberese ospita la grande musica di Sergio Cammariere

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 43 views

Dopo il sold out di Selinunte, prosegue per tutta l’estate il tour di Sergio Cammariere. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 giugno ad Alberese, nello scenario unico del Parco della Maremma: lungo il suggestivo itinerario faunistico A6, il cantautore darà vita a un’esperienza acustica immersiva, a stretto contatto con la natura, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera artistica. Ad arricchire la serata, la presenza di due straordinari musicisti: Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax.

Uno spettacolo unico che attraversa la canzone d’autore, le eleganti atmosfere jazz e i coinvolgenti ritmi latini, alternando momenti di intensa intimità pianistica a passaggi di grande energia. Un viaggio sonoro ogni volta diverso, capace di rinnovarsi con sonorità sempre più raffinate e profonde.

Una serata speciale per riscoprire il piacere della grande musica e lasciarsi guidare da Cammariere in un percorso senza confini, sospeso tra emozione e poesia.

In scaletta non mancheranno alcuni dei brani più amati del repertorio dell’artista, tra i più apprezzati musicisti italiani per la poliedricità della sua produzione, insieme alle canzoni tratte dall’ultimo album di inediti La pioggia che non cade mai, prodotto da Jando Music, Grandeangelo Srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea. Immancabili anche gli omaggi ai grandi cantautori che hanno ispirato il suo percorso artistico.

I biglietti sono disponibili su Acquista su Ticketone e Acquista su 18tickets.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le amministrative, I Love Grosseto: “Meno partiti,...

Sanità, la Uil: “Tutelare i diritti per i...

Zone economiche speciali di prossimità: Confesercenti lancia la...

La Cisl Funzione pubblica di Grosseto rinnova parte...

Giornata diocesana dei Grest: centinaia di bambini e...

Sopralluogo dei vertici di Acquedotto del Fiora in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: