Incidente sulla strada della Trappola: morto un uomo, ferita una bambina

Grosseto. Incidente mortale lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto.

Questa mattina, poco prima delle 6, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata all’interno di un fossato. Nell’impatto, è morto un uomo di 34 anni, mentre una bambina di circa sei anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Meyer di Firenze con l’elisoccorso

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, oltre ai sanitari del 118, il cui medico non ha potuto far altro che constare il decesso dell’uomo alla guida del veicolo.

La bambina, estratta dai Vigili del Fuoco, è stata presa in carico dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Grosseto, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.