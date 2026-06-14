Home AttualitàAchilles: il super yacht lungo 55 metri solca il mare dell’Argentario
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Achilles: il super yacht lungo 55 metri solca il mare dell’Argentario

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Porto Ercole (Grosseto). Con il nome in inglese del famoso eroe omerico, è da qualche giorno alla fonda davanti a Porto Ercole il super yacht Achilles di 55 metri, documentato da Artemare Club.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo sta seguendo per il noto archivio storico dello Yachting custodito nella sede dell’associazione nel corso di Porto Santo Stefano, che Achille ,ex New Santa Mary, è stato costruito nel 1984 da Crn Yachts in Italia; gli interni sono firmati dalla casa di design francese Zuretti, ultimo refit nel 2016.

Lo yacht è progettato per ospitare comodamente fino a 12 ospiti in 7 suite, di cui due cabine Vip; può trasportare fino a 13 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza rilassante su uno yacht di lusso, ha uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak, alimentata da due motori diesel Deutz da 2.200 hp, naviga comodamente a 13 nodi, raggiunge una velocità massima di 17 nodi con un’autonomia fino a 4.606 miglia nautiche.

Achilles è tra i primi grandi panfili a sostare quest’anno di fronte a Porto Ercole, il borgo marinaro dell’Argentario dichiarato tra i più belli d’Italia.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Progetto Ti-Link: secondo incontro di consultazione pubblica

“Sicurezza e territorio”: un incontro sulle buone pratiche...

“La materia dell’incontro”: 14 artisti under 30 espongono...

82 anni fa la strage di Ponte del...

Diocesi di Grosseto e Pitigliano: il Vescovo ha...

Verso il congresso del Pd: un’assemblea pubblica per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: