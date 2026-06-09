“Tra le torri e il cielo di Maremma”: il castello di Montemassi ospita Philip Hamilton & Friends in concerto

Roccastrada (Grosseto). Sabato 13 giugno, alle 19.00 il castello di Montemassi ospiterà il concerto “Tra le torri e il cielo di Maremma”, con Philip Hamilton & Friends. L’evento è organizzato dall’associazione Paesaggi culturali con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Cinque artisti, con la loro musica, renderanno lustro a questo castello, che rappresenta uno dei punti più iconici del panorama della Maremma e porta di ingresso al territorio del Comune di Roccastrada.

I musicisti

Philip Hamilton è un cantante jazz compositore e polistrumentista statunitense, noto per la sua tecnica vocal – percussion: fonde stili come jazz e fusion e influenze brasiliane. Particolarmente noto per le sue collaborazione tra danza e teatro, è attivo anche in un progetto che utilizzando musica e movimento supporta pazienti affetti da morbo di Parkinson.

Mark Di Florio è un batterista: ha trascorso gli anni della sua formazione musicale affinando la sua arte a New Orleans, la culla del jazz. Ha continuato a esibirsi, registrare e insegnare a Portland e Seattle, prima di stabilirsi definitivamente a Firenze. Attingendo a decenni di esperienza, il suo stile fonde la profonda tradizione jazzistica con una prospettiva ad ampio raggio.

Lorenzo Vezzali è un contrabbassista fiorentino, si è formato sotto la guida di Raffaello Pareti, Paolino Dalla Porta e Alberto Bocini. Ha fatto parte dei laboratori Theatrum di Stefano Battaglia e del gruppo Jazz – Manouche Hot Club de Florence. Ha suonato, fra gli altri, con Jacopo Martini, Emanuele Parrini, Sebastiano Bon, Ivan Da Preda, Francesco Canavese, Stefano Negri, William Tatge e Nico Gori.

Craig Jaster è un musicista americano, ha una lunga esperienza come pianista, cantante, capobanda, compositore e capobanda Jazz, Blues, Swing e Soul. Le sue registrazioni includono “Craig Jaster Trio” (2017), “Good Night Blues” (2023), registrato con il suoqQuartetto americano e la partecipazioni di musicisti italiani. Vive tra New Hampshire, Stati Uniti e Roccatederighi.

Emilio Cantini è un chitarrista italiano con una lunga carriera Internazionale. Dopo essersi trasferito a Firenze (1984), dove registra il suo primo album Jazz, si trasferisce in Brasile, a Rio De Janeiro, dove per 35 anni collabora come turnista e produttore musicale con importanti artisti nazionali e internazionali. Laureato in musica nel 2006, ha pubblicato 2 album da solista e venduto oltre 15000 corsi di chitarra online in tutto il Brasile. Dal 2022 abita a Roccatederighi, alternando l’attività artistica a quella di agente immobiliare.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 335.497665 o 342.1238335 o inviando una mail a cpaesaggi@gmail.com.

Dopo il concerto gli ospiti potranno condividere con i musicisti un buffet offerto dal ristorante “Al Castello” ed incluso nel biglietto d’entrata.