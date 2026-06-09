Pratoranieri, l’opposizione: “Spiaggia chiusa e stagione iniziata, residenti e turisti penalizzati”

Follonica (Grosseto). “Apprendiamo con sconccerto che, nel pieno dell’avvio della stagione balneare, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare i lavori di riprofilatura dell’arenile a Pratoranieri, con la conseguente chiusura di un lungo tratto di spiaggia pubblica conosciuto da tutti come ‘Tony’s’ e il divieto di balneazione nello specchio d’acqua antistante l’area di cantiere”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella, consiglieri comunali di opposizione a Follonica.

“L’ordinanza dirigenziale n. 416 del 5 giugno 2026 dispone infatti la chiusura dell’area dal giorno 8 giugno al 12 giugno, proprio in un periodo in cui residenti e turisti hanno già iniziato a frequentare le nostre spiagge e le attività economiche del litorale attendono con legittima aspettativa l’avvio della stagione estiva – continua la nota -. Pur riconoscendo la necessità di interventi di manutenzione e di tutela dell’arenile, non possiamo non evidenziare come la tempistica scelta sia del tutto sbagliata. È difficile comprendere perché lavori programmabili e prevedibili non siano stati eseguiti durante i mesi invernali o comunque prima dell’inizio della stagione balneare. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: meno spiaggia pubblica a disposizione dei cittadini, disagi per i turisti che scelgono Follonica per le proprie vacanze e un danno economico per le attività commerciali e turistico-ricettive della zona, che proprio in queste settimane dovrebbero poter lavorare nelle migliori condizioni possibili”.

“Follonica è una città a forte trazione turistica e il suo principale patrimonio è rappresentato dal mare e dalle spiagge – sottolinea l’opposizione -. Limitare l’accesso a un ampio tratto di arenile pubblico nel mese di giugno significa offrire un servizio peggiore a chi vive la città e a chi la sceglie per trascorrere le proprie vacanze. Ci chiediamo inoltre come sia possibile che interventi definiti urgenti emergano soltanto a stagione ormai iniziata. Una programmazione più attenta avrebbe consentito di eseguire i lavori senza arrecare danni e disagi alla collettività. Riteniamo che opere di questo tipo debbano essere pianificate ed eseguite fuori stagione, quando l’impatto su cittadini, turisti e operatori economici è minimo. Governare significa programmare per tempo, evitando che ritardi e scelte discutibili ricadano ancora una volta sulla comunità. Per questo motivo, come gruppi consiliari di opposizione, presenteremo un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere all’amministrazione di chiarire le ragioni che hanno portato all’esecuzione di questi lavori a stagione balneare già iniziata, chi abbia assunto tale decisione e perché non sia stato possibile programmare gli interventi nei mesi precedenti”.

“I cittadini hanno il diritto di sapere perché una parte importante della spiaggia pubblica sia stata sottratta alla fruizione proprio all’inizio dell’estate, con evidenti disagi per residenti, turisti e attività economiche. Chiederemo inoltre quali misure l’amministrazione intenda adottare affinché situazioni analoghe non si ripetano in futuro – termina il comunicato -. Non possiamo permetterci di affrontare la stagione estiva con cantieri aperti sulle nostre spiagge per interventi che avrebbero dovuto essere programmati e realizzati ben prima dell’arrivo dell’estate”.