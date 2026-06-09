Sergio Cammariere in concerto, musica e teatro: gli eventi di giugno nel Parco della Maremma

Grosseto. Il calendario estivo di “Parco aperto”, la rassegna eventi del Parco della Maremma, si apre con una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano: Sergio Cammariere, che farà tappa con il suo tour 2026 nella meravigliosa scenografia naturale del sentiero faunistico A6.

Per il mese di giugno sono in programma anche la passeggiata teatrale “Mythos. Piante e fiori nei miti antichi”, con storytelling di Giacomo Moscato e musiche di Paolo Mari, e il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, ospitato al Granaio lorenese venerdì 19 giugno.

Il programma

Si parte domenica 14 giugno nell’itinerario A6 con il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio “Mythos. Piante e fiori nei miti antichi”, una passeggiata teatrale con storytelling di Giacomo Moscato e musiche di Paolo Mari. Non c’è pianta o fiore dell’area mediterranea che non abbia un’origine mitologica. Lo spettacolo ricostruisce una parte di questo immenso giacimento culturale, rendendolo divertente, emozionante e fruibile anche ai non esperti di botanica. Il ritrovo è per le 17.30 al centro visite di Alberese con la guida, che accompagnerà gli spettatori lungo il percorso. Costo del biglietto 10 euro, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Venerdì 19 giugno, alle 21, al Granaio lorenese torna l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto con il primo concerto del cartellone estivo 2026. Per l’occasione l’ensemble sarà diretta dal maestro Murat Cem Orhan, pluripremiato compositore turco. Violino solista sarà il giovane Leone Pini: fiorentino, considerato un vero e proprio enfant prodige, ha iniziato a suonare a 6 anni, si è perfezionato al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed europei e si esibisce regolarmente come solista in importanti sale da concerto suonando un prezioso strumento di scuola italiana del XVIII secolo. Il concerto prevede l’esecuzione di musiche di Ciaikovsky e Schubert, in una location splendida dall’acustica straordinaria per ribadire che natura e cultura sono un duetto perfetto. Biglietti in prevendita online su www.vivaticket.com e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto (infoline: 333.5372994).

Pianista elegante, compositore sensibile e cantautore dalla cifra stilistica inconfondibile, Sergio Cammariere sarà al Parco della Maremma domenica 28 giugno. Il concerto, in programma alle 18.45 lungo il suggestivo itinerario faunistico A6, offrirà al pubblico un’esperienza acustica immersa nella natura, ripercorrendo i momenti più significativi della sua lunga carriera artistica. Con l’inconfondibile profondità che da sempre contraddistingue la sua musica, Cammariere guiderà gli spettatori in un viaggio tra i suoi classici indimenticabili, attraverso nuove interpretazioni, e i brani dell’ultimo album “La pioggia che non cade mai”, un lavoro ispirato che raccoglie tracce inedite nate dal sodalizio tra il pianoforte del cantautore e la penna del paroliere Roberto Kunstler. Sul palco, Cammariere trasforma la scena in uno spazio intimo, dove la musica diventa linguaggio universale capace di risuonare nell’anima di chiunque. I biglietti per il concerto di Sergio Cammariere hanno un costo di 22 euro (più diritti di prevendita) e possono essere acquistati su www.ticketone.it e www.18tickets.it

Per le modalità di visita estive e le escursioni in programma tutti i giorni, è possibile visitare il sito www.parco-maremma.it; sempre sul sito sono disponibili tutti gli eventi in programma fino al mese di settembre.