L’estate si accende a ritmo di musica: Raf e Levante in concerto gratuito sulla Laguna

Orbetello (Gr) – Un viaggio nella musica d’autore di due straordinari artisti italiani accenderà i primi giorni di agosto a Orbetello. Torna mercoledì 5 e sabato 8 agosto il Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna, l’evento promosso dall’amministrazione comunale sul lungolago Marina d’Italia e realizzato quest’anno da Ad Arte Spettacoli, che ospiterà due tappe di altrettanti importanti tour: Raf salirà sul palco con il suo “Infinito Tour 2026” (mercoledì 5 agosto), mentre Levante presenterà “Dell’amore Live 2026” sabato 8 agosto.

Due concerti che avranno inizio alle 21.30 e saranno a ingresso libero e gratuito.

«Si tratta di due concerti di grande qualità musicale e richiamo – dice Lorenzo Luzzetti di Ad Arte Spettacoli – adatti a pubblici diversi e con protagonisti due artisti molto amati dal pubblico italiano, capaci di parlare a generazioni differenti attraverso la loro musica».

«Due cantautori – sottolinea Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello – capaci di attrarre un pubblico eterogeneo, due rappresentanti d’eccellenza della musica italiana scelti da Ad Arte Spettacoli per gli appuntamenti gratuiti su cui l’amministrazione comunale investe anche per questa estate 2026 per offrire a cittadini e turisti due eventi di grande livello artistico e musicale».

«Tornano gli appuntamenti gratuiti offerti dall’amministrazione comunale – aggiunge il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – pensati per i cittadini e i turisti che scelgono il nostro territorio in piena estate. Due eventi, quelli del 2026, che impreziosiscono la stagione turistica del nostro centro storico grazie alla competenza e alla professionalità di Ad Arte e Lorenzo Luzzetti che hanno selezionato due grandi artisti italiani che siamo sicuri saranno di richiamo».

Raf – “Infinito Tour 2026”

Ad aprire il Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna sarà, mercoledì 5 agosto, Raf con una tappa del tour che celebra uno dei brani più iconici della sua carriera e conferma ancora una volta il profondo legame tra l’artista e il suo pubblico. Dopo il tour invernale nei palasport e la presenza al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, l’ultimo singolo, lanciato il 29 maggio scorso, dal titolo “Pazzi Stupidi Ragazzi”, che racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze, il cantautore torna sul palco con un concerto che ripercorre il suo lungo percorso artistico, costellato di grandi successi.

La scaletta della serata unirà emozione, energia e memoria collettiva in un racconto musicale che attraversa brani senza tempo come “Self Control”, “Il battito animale”, “Sei la più bella del mondo”, “Ti pretendo”, “Cosa resterà degli anni ’80” e naturalmente “Infinito”, canzone capace di parlare ancora oggi a generazioni diverse con la stessa forza.

Cantautore, autore e compositore raffinato, Raf si distingue da oltre quarant’anni per una scrittura autentica e una straordinaria capacità interpretativa che dal vivo trova la sua massima espressione.

Levante – “Dell’amore Tour 2026”

A due anni dal tour del 2024, seguito al concerto evento all’Arena di Verona nel 2023, e dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Levante torna dal vivo con uno spettacolo completamente rinnovato.

“Dell’amore Tour 2026” della cantautrice siciliana segna il suo atteso ritorno dal vivo attraverso un viaggio sonoro e visivo che porta in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche le nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più maturo, crudo e autentico, come dimostrano i singoli “Sei tu”, “Maimai” e “Niente da dire”, contenuti nell’album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”.

Classe 1987, Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è nota non solo come cantautrice e interprete, ma anche come scrittrice: ha infatti pubblicato diversi romanzi di successo editi da Rizzoli.