Il Pd in lutto: muore segretario comunale

Monte Argentario (Grosseto). Il Partito Democratico di Monte Argentario apprende con grande dolore e tristezza la scomparsa del segretario comunale Guido Dubbiosi.

“Una notizia che ci lascia senza parole e con profondo sgomento – si legge in una nota del Pd di Monte Argentario -. Con la scomparsa di Guido abbiamo perso un uomo che ha onorato fino all’ultimo secondo il suo più grande impegno degli ultimi anni, dal 2018, ovvero quello di portare avanti la segreteria del partito con amore, passione e dedizione verso tutti. Ma Guido non era solo un segretario, era molto di più. E te ne saremo sempre grati. Era impossibile non voler bene a Guido: la sua simpatia, il suo affetto, la sua ironia, ma al contempo schietta e diretta, il suo essere scherzoso, leale e coraggioso, il suo essere sempre in prima linea per il nostro territorio e per il nostro paese, ci mancheranno troppo”.

“Guido aveva un cuore incredibilmente grande ed una gioia di vivere invidiabile, ha continuato sempre a godersi la vita e a rendere unico il suo più grande ultimo scopo: quello di far del bene al paese, anche nelle piccole cose – prosegue il comunicato -. Era impensabile non strappare un sorriso o un’espressione di allegria quando lo incontravi in giro in una delle sue innumerevoli camminate, perché in un modo o in un altro trasmetteva tutto sé stesso. Nella sua indole più profonda, quella di trascinare chiunque con la sua grande passione e soprattutto spronare e guidare i giovani verso il futuro, come diceva sempre, perché il mondo è dei giovani. Oggi ci lascia una bella persona, più di un segretario, un amico, un fratello, ma il suo esempio non si spegnerà mai, Guido resterà per sempre uno di noi. In questo grande momento di dolore, il partito tutto è vicino ad Anna, Santi, Claudio, Valeria ed a tutti i familiari”.

“Riposa in pace Guido – termina la nota –, che la terra ti sia lieve”.

Il cordoglio del Pd provinciale

“Con dolore apprendo della scomparsa di Guido Dubbiosi, segretario del circolo del Partito Democratico di Monte Argentario – dichiara Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd –. Guido è stato un punto di riferimento per la comunità democratica dell’Argentario, una persona che ha sempre vissuto l’impegno politico con passione, serietà e spirito di servizio. La sua attività nel partito e il suo attaccamento al territorio rappresentano una testimonianza importante di partecipazione e dedizione alla vita pubblica. In questo momento di grande tristezza desidero esprimere, a nome mio e della Federazione provinciale del Partito Democratico di Grosseto, le più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità del Partito Democratico di Monte Argentario”.

“Ci lascia un compagno che ha dedicato tempo, energie e passione ai valori della nostra comunità politica. Il suo ricordo resterà vivo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada – conclude Termine -. Ciao Guido. Riposa in pace. Un abbraccio alla tua famiglia e a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa”.

L’onorevole Simiani: “Grazie Guido per il tuo impegno”

“La scomparsa di Guido Dubbiosi rappresenta una perdita profonda per il Partito Democratico e per tutta la comunità dell’Argentario. Guido ha interpretato il proprio impegno politico con serietà, competenza e spirito di servizio, dedicando tempo ed energie alla crescita del territorio e alla partecipazione democratica. Da segretario comunale del Pd è stato un punto di riferimento capace di ascoltare, dialogare e costruire relazioni, sempre con equilibrio e senso di responsabilità”: è quanto dichiara il deputato del Partito Democratico Marco Simiani.

“Ho condiviso con lui numerose iniziative e ricordo con particolare affetto il recente impegno a sostegno del referendum, occasione nella quale aveva saputo trasmettere fiducia nell’importanza della partecipazione e dell’impegno civico. Ci lascia una persona generosa, concreta e profondamente legata ai valori della comunità e della democrazia. Alla sua famiglia, agli amici e a tutti militanti del Partito Democratico dell’Argentario rivolgo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza“, termina Marco Simiani.