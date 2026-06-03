Nidi Gratis 2026/2027: aperte dal 4 al 26 giugno le domande per le famiglie

Grosseto – La Regione Toscana ha attivato per l’anno educativo 2026/2027 la misura “Nidi Gratis“, finanziata nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, finalizzata a sostenere le famiglie nei costi di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il Comune di Grosseto ha aderito alla misura regionale per l’anno educativo 2026/2027, coinvolgendo sia i nidi d’infanzia a titolarità comunale sia i nidi d’infanzia privati accreditati presenti sul territorio comunale.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda dalle 9.00 del 4 giugno 2026 fino alle 18.00 del 26 giugno 2026, esclusivamente attraverso l’applicativo regionale dedicato, disponibile sul portale della Regione Toscana.

Le domande dovranno essere presentate online accedendo al seguente indirizzo: www.regione.toscana.it/nidigratis

Non saranno accolte domande presentate con modalità diverse da quella telematica prevista dall’Avviso regionale.

Si ricorda inoltre che, trascorso il termine delle ore 18.00 del 26 giugno 2026, non sarà più possibile inoltrare la richiesta di accesso alla misura.

“Investire nei nidi – hanno sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione, Angela Amante – significa investire nel futuro dei nostri bambini e delle nostre comunità. Grazie a questa opportunità, molte famiglie potranno beneficiare di un significativo alleggerimento dei costi di frequenza, conciliando più facilmente i tempi di vita e di lavoro. Invitiamo tutti i genitori interessati a informarsi e a presentare la domanda nei termini previsti dalla Regione Toscana, cogliendo questa importante occasione che conferma l’impegno delle istituzioni nel garantire servizi educativi sempre più accessibili e inclusivi”.