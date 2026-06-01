Verso le amministrative: “I love Grosseto” lancia il format “#CiMettoLaFaccia” – VIDEO

Grosseto. Non la solita alleanza partitica, ma un esperimento di ingegneria politica e civica unico nel suo genere. La coalizione “I Love Grosseto” entra nella fase della campagna elettorale lanciando il format video “#CiMettoLaFaccia”.

“L’obiettivo è raccontare ai cittadini la vera forza dirompente di un progetto che unisce ben nove liste civiche, tutte nuove e collegate agli assessorati del Comune di Grosseto, configurandosi come un unicum nel panorama amministrativo, non solo locale – si legge in una nota della coalizione -.A differenza delle tradizionali coalizioni guidate dai partiti nazionali, ‘I Love Grosseto’ propone un modello totalmente capovolto: nove contenitori civici autonomi, liberi da logiche di segreteria e uniti esclusivamente dalla condivisione dei metodi e dal futuro della città. Tramite le pillole video del format, verranno svelate le peculiarità che rendono questa coalizione un laboratorio politico ad altissimo potenziale: il superamento dei vecchi schemi ideologici, il metodo di co-progettazione tra le 9 liste, l’indipendenza decisionale assoluta rispetto ai tavoli regionali o nazionali e la capacità di far cooperare mondi professionali, sociali e culturali anche storicamente distanti”.

“Proprio la natura plurale e innovativa della coalizione offre un’opportunità irripetibile per chi vuole impegnarsi in prima persona – prosegue il comunicato -. Con 9 liste a disposizione, ogni cittadino può trovare lo spazio perfetto e coerente con la propria sensibilità, le proprie competenze e la propria storia, con la certezza di contare davvero all’interno di una coalizione dove le decisioni si prendono a Grosseto, per Grosseto. Non stiamo sommando sigle per vincere le elezioni, stiamo costruendo un nuovo modo di governare la città. Nove liste non sono un limite, sono la nostra massima forza: rappresentano una sinergia di competenze che nessun partito singolo può vantare. Chi si candida con noi non farà il portatore d’acqua per leader calati dall’alto, ma sarà protagonista di un progetto che ha le mani libere e la testa a Grosseto. Se hai un’idea e il coraggio di realizzarla, una delle nostre nove case è pronta ad accoglierti”.

Il primo video di presentazione della coalizione è già on line sui canali social ufficiali della coalizione, dove sarà attivo anche il form di contatto per i cittadini che desiderano richiedere un incontro riservato o proporre la propria candidatura.

Link al sito, sezione “Partecipa”: https://www.ilovegrosseto.it/partecipa/