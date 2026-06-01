“Pianoforte a 4 mani”: il duo Larionova-Cabassi in concerto al Teatro degli Industri

Grosseto. Al Teatro degli Industri concerto straordinario del duo pianistico Larionova-Cabassi ad inaugurazione dei progetti di scambio culturale di Recondite Armonie, venerdì 5 giugno, alle 19.

Composto dai pianisti Davide Cabassi e Tatiana Larionova, il duo eseguirà un bellissimo programma con capolavori di Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak. La serata è organizzata dall’associazione culturale Recondite Armonie con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto e con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova.

Il concerto

Appuntamento al Teatro degli Industri con un raffinato duo pianistico che proporrà una selezione delle celebri Danze ungheresi di Johannes Brahms. In queste pagine musicali emerge tutta l’energia creativa del giovane autore: brani brillanti e coinvolgenti, permeati dai ritmi e dai colori della tradizione popolare ungherese che tanto lo affascinava.

La Fantasia in fa minore di Franz Schubert conduce invece in una dimensione intima e contemplativa, dove l’espressione romantica si traduce in un dialogo musicale elegante e intenso, ricco di sfumature emotive.

Completa il programma la suggestiva raccolta Bilder aus Osten di Robert Schumann, una serie di pezzi ispirati a un Oriente immaginato e letterario: atmosfere evocative, colori sonori insoliti e richiami poetici che trasportano l’ascoltatore in scenari sospesi tra sogno e racconto.

Il concerto inaugurerà una settimana intensa che, prima con il concorso pianistico internazionale Recondite Armonie e poi con il progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo” porterà a Grosseto tantissimi giovani musicisti di talento da ogni parte del mondo, che sarà possibile ascoltare in un fitto calendario di concerti a Grosseto e Provincia.

Biglietto unico 10 euro

É possibile prenotare chiamando la segreteria al 320.6812722 oppure scrivendo a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

Conduce la serata il giornalista Carlo Sestini