Design Funzione Arte: al Teatro degli Industri l’inaugurazione

Grosseto. Mercoledì 3 giugno 2026 inaugura la terza edizione di “Design Funzione Arte”, evento ideato e curato dall’interior e product designer Alessandro Corina, organizzata dal Comune di Grosseto e co-organizzata da Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione Cassa d Risparmio di Firenze, Toscana Promozione Turistica, Banca Tema, Tecnoseal e Rrd, con il patrocinio della Regione Toscana.

La mostra, ospitata al Museo archeologico e d’arte della Maremma (MAAM) di Grosseto, resterà aperta fino al 30 settembre 2026.

La mostra

Il tema conduttore di questa edizione è la “visione artigianale”: un parallelo continuo tra la sapienza antica e l’artigianalità contemporanea, che permette di esplorare l’evolversi di un sapere che da sempre contribuisce al bene comune. Il fil rouge che attraversa l’intera rassegna è il dialogo tra la civiltà etrusca — custodita nelle collezioni del Maam — e il design dei giorni nostri.

Al Maam reperti antichi e oggetti contemporanei di Bosa Ceramiche si affiancano in un dialogo stimolante tra somiglianze e distanze, suggerendo spunti di riflessione sull’evoluzione dell’artigianalità nei millenni. Il regista toscano Virgilio Villoresi — definito dagli addetti ai lavori “l’artigiano del cinema” — racconta il concetto di visione artigianale nel mondo etrusco attraverso un video in stop motion della durata di un minuto e trenta secondi. A corredo, il pubblico potrà ammirare la produzione scenografica dell’artista, realizzata rigorosamente a mano.

L’inaugurazione

Il momento inaugurale è in programma mercoledì 3 giugno alle 18.00 al Teatro degli Industri, con la tavola rotonda che apre ufficialmente il progetto. L’ingresso al teatro è su prenotazione.

Alle 18.00, al Teatro degli Industri (in via Mazzini 103, a Grosseto), si terrà la tavola rotonda di presentazione della mostra, con gli interventi di Virgilio Villoresi (regista e artista), Laura Traldi (giornalista e digital managing editor di internimagazine.it), Santa Nastro (critica d’arte e giornalista, vice direttore di “Artribune”), Luca Giannini (direttore scientifico del Maam), Alessandro Corina (curatore e designer), Francesco Carri (presidente di Banca Tema), Luca Agresti (assessore alla cultura del Comune di Grosseto), Leonardo Marras (assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana), Carlo Vellutini (membro del CdA di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze), Giovanni Tombari (presidente di Fondazione Grosseto Cultura), Filippo Soffici (Ceo e presidente di Tecnoseal) e Roberto Bardini (Ceo di Rrd srl). Modera gli interventi Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista, critico e curatore.

A seguire, taglio del nastro e visita alla mostra al Museo archeologico e d’arte della Maremma e buffet in piazza Baccarini con il Panificio 900 (ingresso libero).

Foto di Michele Guerrini