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Servizio civile, l’Isgrec cerca due giovani: come candidarsi

L’Isgrec ha la possibilità di accogliere due giovani per il progetto “Biblioteca e archivio: organizzare, accogliere, connettere"

di Redazione
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Grosseto. Con Decreto dirigenziale n. 8655/2026 è stato approvato il nuovo bando giovani, con il quale è stata avviata la procedura di selezione dei volontari per lo svolgimento del servizio civile regionale.

L’Isgrec ha la possibilità di accogliere due giovani per il progetto “Biblioteca e archivio: organizzare, accogliere, connettere”, che ha come obiettivi prioritari quelli di formare giovani in grado di gestire, guidati e supervisionati dal personale dell’istituto, il front office della biblioteca e dell’archivio, rafforzando così l’offerta all’utenza e la presenza nella rete bibliotecaria provinciale Grobac. La sede di attuazione del progetto è l’archivio/biblioteca dell’Isgrec alla Cittadella dello studente. 

Sul sito www.isgrec.it si possono trovare maggiori informazioni sui requisiti per partecipare alla selezione e su come inoltrare la domanda. Il termine ultimo per la presentazione della domanda e fissato alle ore 12.00 del 10 giugno 2026.

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