Al via “I Luoghi del Tempo”: una serata speciale dedicata ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo

Grosseto. Sarà una serata dedicata alla memoria, al racconto e alla musica d’autore ad aprire venerdì 29 maggio la sedicesima edizione de “I Luoghi del Tempo“, il festival diffuso che fino al 17 giugno attraverserà la Maremma toscana con incontri, spettacoli, concerti e passeggiate nei luoghi più suggestivi del territorio.

L’inaugurazione del festival si svolgerà a Pian di Rocca, nel comune di Castiglione della Pescaia, uno dei contesti rurali più affascinanti della costa maremmana, con una giornata speciale dedicata ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo, in collaborazione con Fondazione Fo Rame. Pian di Rocca, antica fattoria di origine etrusca e romana immersa nella campagna castiglionese, rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’edizione 2026, uno spazio in cui memoria storica, natura e spettacolo dal vivo si incontrano in una dimensione immersiva e partecipata.

Il programma

Ad aprire il programma della prima giornata, alle 18.00, sarà Jacopo Fo con la passeggiata-racconto “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, accompagnato dal giornalista Roberto Incerti: un incontro intimo e ironico, capace di attraversare la dimensione pubblica e privata di due figure centrali della cultura italiana del Novecento, tra teatro, impegno civile, satira e memoria familiare.

Scrittore, attore, regista e autore da sempre impegnato sui temi dell’ecologia e della solidarietà sociale, Jacopo Fo ha collaborato direttamente con i genitori in numerosi progetti teatrali e artistici. Lo spettacolo nasce proprio dal suo omonimo libro e rappresenta un’occasione per raccontare Dario Fo e Franca Rame da una prospettiva personale e inedita.

Alle 19.15 il festival proseguirà con il concerto di Paolo Jannacci, compositore, pianista e cantautore tra le voci più originali della scena italiana contemporanea. Figlio di Enzo Jannacci, Paolo porterà a Pian di Rocca un concerto che intreccia canzone d’autore, memoria e ricerca musicale, nel segno di una tradizione artistica profondamente legata al teatro e alla parola.

Musicista versatile e raffinato, Paolo Jannacci ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Dario Fo, Paolo Conte, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri e J-Ax. Nel 2023 ha inoltre presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il docufilm dedicato al padre “Enzo Jannacci – Vengo Anch’io”.

La giornata si concluderà alle 20.00 con un aperitivo dedicato ai prodotti del territorio, con degustazioni a cura di Cacciagrande, Azienda agricola Luca Manini e Salumificio Mori, rinnovando il dialogo tra cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche che da sempre caratterizza il festival.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’inaugurazione di Pian di Rocca, il festival proseguirà sabato 30 maggio a Casale di Pari, nel comune di Civitella Paganico, con Guido Catalano, Cristina Donà e Saverio Lanza per una giornata dedicata alla poesia e alla musica d’autore.

Domenica 31 maggio il centro visite del Parco archeologico di Roselle, a Grosseto, ospiterà Antonio Spadaro, Tommaso Ragno e Pierluigi Di Pasquale in un incontro tra spiritualità, cinema e letteratura.

Lunedì primo giugno Villa La Castellaccia, storica dimora di Pietro Citati, diventerà il centro di una serata dedicata alla letteratura contemporanea. Saranno presenti Carlotta Fruttero, Margherita Oggero e Dario Voltolini, insieme all’attore Lorenzo Degl’Innocenti e al chitarrista Giuseppe Scarpato per una lettura musicale dedicata ai racconti di Carlo Fruttero, per i 100 anni dalla nascita.

Martedì 2 giugno il borgo di Sticciano ospiterà invece una giornata dedicata a David Riondino, con Ugo Dighero, Chiara Riondino, Francesca Breschi e Fabio Battistelli.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà venerdì 5 giugno con un programma che si svilupperà su due fine settimana consecutivi, per poi concludersi mercoledì 17 giugno nel Giardino granducale di Follonica.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo un biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo