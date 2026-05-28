“Lascia un libro, prendi un libro”: ecco il progetto che coinvolge studenti, cittadini e attività commerciali

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano aderisce a “Lascia un libro, prendi un libro”, la prima rete nazionale dedicata al recupero e alla condivisione gratuita dei libri, patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Cepell – Centro per il libro e la lettura – e da Anci.

L’iniziativa si ispira al modello internazionale del Bookcrossing e punta a promuovere la lettura come strumento di crescita personale, socialità e partecipazione, creando punti di scambio diffusi sul territorio grazie alla collaborazione tra istituzioni, cittadini, scuole e attività commerciali.

Il progetto, attivo da sette anni in tutta Italia, conta oggi oltre 210 punti di raccolta in 90 città e 50 province, con circa 2 milioni di libri fatti circolare gratuitamente. Nato in un piccolo comune siciliano alle pendici dell’Etna, è diventato una rete nazionale che valorizza soprattutto i negozi di vicinato e le relazioni tra le persone.

Il progetto

A Manciano il progetto prenderà forma attraverso un percorso condiviso: gli alunni delle scuole elementari decoreranno le cassette di legno destinate a ospitare i libri, i cittadini potranno donare e prendere gratuitamente libri, mentre le attività commerciali aderenti ospiteranno le cassette all’esterno o all’interno dei propri spazi, contribuendo a renderle luoghi di incontro e condivisione culturale. Per questo è stata pubblicata una manifestazione d’interesse per raccogliere le adesioni delle attività del territorio al progetto che termina giovedì 11 giugno 2026. La consegna delle cassette è prevista a partire dal 15 giugno.

L’adesione al progetto non comporta alcun costo per il Comune. Tutta l’organizzazione e la gestione della rete sono gratuite, compreso l’inserimento dei punti di scambio nella mappa interattiva nazionale, che consentirà di individuare facilmente le postazioni presenti sul territorio.

«Con questo progetto vogliamo promuovere la lettura in modo semplice e concreto, portandola fuori dagli spazi tradizionali e facendola diventare parte della vita quotidiana della comunità – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla cultura –. È un’iniziativa che unisce cultura, partecipazione e senso di comunità, coinvolgendo scuole, cittadini e attività commerciali in un percorso condiviso. Crediamo molto nel valore della lettura come strumento di crescita personale e collettiva, ma anche nella capacità dei piccoli gesti di creare relazioni e occasioni di incontro».

Anche l’istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano sostiene il progetto.

«Siamo sempre contenti di aderire a iniziative che riguardano la promozione della lettura – spiega la dirigente Francesca Iovenitti –. Un plauso al Comune di Manciano per l’attenzione che pone a progettualità come questa, da parte nostra c’è il supporto totale».

Il Comune invita fin da ora i cittadini a partecipare conferendo libri di narrativa per adulti e bambini e le attività commerciali a manifestare il proprio interesse per ospitare le cassette del progetto.

L’iniziativa avrà una durata iniziale di un anno.

Per informazioni: Laura Cappelli, e-mail laura.cappelli@comune.manciano.gr.it oppure tel. 0564.625342.