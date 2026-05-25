Dall’aiuto nelle attività scolastiche all’orientamento al lavoro: un progetto per i giovani che aiutano i migranti

Grosseto. Aiuto per l’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, nelle attività scolastiche e di doposcuola rivolte ai minori e di orientamento al lavoro per i maggiorenni.

E’ il progetto “Al fianco di chi migra”, dedicato ai servizi di supporto e inclusione rivolti ai migranti di Confcooperative Toscana che partecipa al bando del servizio civile regionale, promosso dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto GiovaniSì.

A Grosseto sarà attivata una postazione. C’è tempo fino al 10 giugno alle 12.00 per presentare la domanda.

Il progetto

L’obiettivo del progetto è offrire ai giovani un’esperienza concreta di crescita personale e professionale all’interno di servizi educativi, assistenziali e di inclusione sociale rivolti ai migranti.

Il bando mette a disposizione 2.396 posti per giovani da inserire in progetti di servizio civile attivi su tutto il territorio regionale.

Possono presentare domanda giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, di età compresa tra 18 e 29 anni (30 non compiuti), non occupati, disoccupati o inattivi, senza condanne penali superiori a un anno per delitti non colposi. È possibile partecipare anche frequentando un corso di studi.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale: https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/. Per accedere è necessario utilizzare Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), Carta sanitaria elettronica/Cns.

Confcooperative Toscana mette inoltre a disposizione uno sportello gratuito di supporto alla compilazione delle domande, attivo su prenotazione ai numeri 055.3905600 e 366.6065924 o all’indirizzo e-mail serviziocivile.toscana@confcooperative.it.