“Cosmogonia”: tredici artiste espongono le loro opere alla galleria Eventi

Grosseto. L’associazione culturale Eventi presenta “Cosmogonia”, mostra collettiva al femminile ospitata alla galleria Eventi, nel centro storico di Grosseto.

L’esposizione riunisce tredici artiste visive chiamate a confrontarsi, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, sul tema dell’origine: del cosmo, dell’identità e della creazione artistica. Al percorso espositivo si intrecceranno anche la poesia e le performance di corpo e voce, offrendo al pubblico molteplici interpretazioni del concetto di “cosmogonia”.

Il vernissage si terrà sabato 30 maggio alle 17.30. Per l’occasione, Simona Notaro leggerà alcune poesie di Samantha Stringardi; a seguire, si svolgerà una performance ispirata alla danza butoh a cura di Marica Moretti, che sarà riproposta anche sabato 6 giugno alle 18.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno, con orario dalle 17.30 alle 19.30. In occasione del finissage, è prevista inoltre la performance “Cosmogonia vocale – Frammenti di identità”, della cantante Lorenza Baudo.