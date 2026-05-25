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“Cosmogonia”: tredici artiste espongono le loro opere alla galleria Eventi

L'inaugurazione è in programma sabato 30 maggio

di Redazione
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Grosseto. L’associazione culturale Eventi presenta “Cosmogonia”, mostra collettiva al femminile ospitata alla galleria Eventi, nel centro storico di Grosseto.

L’esposizione riunisce tredici artiste visive chiamate a confrontarsi, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, sul tema dell’origine: del cosmo, dell’identità e della creazione artistica. Al percorso espositivo si intrecceranno anche la poesia e le performance di corpo e voce, offrendo al pubblico molteplici interpretazioni del concetto di “cosmogonia”.

Il vernissage si terrà sabato 30 maggio alle 17.30. Per l’occasione, Simona Notaro leggerà alcune poesie di Samantha Stringardi; a seguire, si svolgerà una performance ispirata alla danza butoh a cura di Marica Moretti, che sarà riproposta anche sabato 6 giugno alle 18.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno, con orario dalle 17.30 alle 19.30. In occasione del finissage, è prevista inoltre la performance “Cosmogonia vocale – Frammenti di identità”, della cantante Lorenza Baudo.

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