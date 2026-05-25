Olimpiadi di Problem Solving: studenti maremmani ricevono il premio “Qualità della realizzazione”

Pescara. Importante riconoscimento per la scuola secondaria di primo grado di Pitigliano, i cui alunni hanno preso parte alle finali nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving, ospitate durante lo scorso weekend dal Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara, nell’ambito dei campionati nazionali promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A rappresentare l’Istituto comprensivo “Umberto I” sono stati cinque studenti della classe I B, accompagnati dai docenti Daniele Grillo ed Elisa Urgese, protagonisti di un’esperienza formativa significativa, dopo aver superato con successo le diverse fasi di selezione che hanno coinvolto centinaia di istituti su scala nazionale.

La manifestazione, rivolta a studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e del biennio delle secondarie di secondo grado, promuove lo sviluppo del pensiero computazionale, della logica e delle competenze digitali attraverso prove di problem solving e workshop dedicati al coding e alla cultura informatica. Le squadre finaliste sono state selezionate attraverso le gare d’istituto e le successive fasi regionali, che hanno visto la partecipazione di scuole provenienti da tutte le venti regioni italiane, in un contesto altamente competitivo e orientato all’innovazione didattica.

Il premio

Per gli alunni pitiglianesi si è trattato non solo di una competizione, ma anche di un’occasione di crescita personale e di confronto, vissuta all’insegna dell’impegno, della collaborazione e della creatività. Grande soddisfazione da parte dei docenti accompagnatori e dell’intera comunità scolastica per un risultato di rilievo: i ragazzi hanno infatti conquistato il premio “Qualità della realizzazione”, riconoscimento assegnato agli elaborati distintisi per originalità, cura e qualità complessiva.

Il progetto presentato, dal titolo “I misteri del museo” – sviluppato sotto la guida del professor Grillo –, è un videogioco interattivo costruito con l’applicazione Scratch, che unisce arte, tecnologia e coding. Ambientato in un museo immaginario, conduce il giocatore attraverso diverse sale ispirate a celebri opere d’arte, in un percorso a livelli che integra gioco e apprendimento.

Ogni ambientazione è dedicata a un grande maestro della pittura: dalla “Notte stellata” di Van Gogh, reinterpretata in chiave dinamica, alle “Ninfee” di Monet trasformate in un labirinto, fino alla dimensione surreale della “Persistenza della memoria” di Dalí, alla prova di osservazione ispirata al “Viandante sul mare di nebbia” di Friedrich, fino al quiz conclusivo dedicato a “L’urlo” di Munch.

Il lavoro ha consentito agli studenti di consolidare competenze di coding attraverso l’uso di variabili, eventi, condizioni e cicli, integrando al contempo più discipline scolastiche: arte, informatica e italiano. La classe ha operato in gruppi, suddividendo le attività tra programmazione, grafica degli sfondi e realizzazione degli sprite, sperimentando concretamente il valore della cooperazione.

Per la realizzazione del progetto è stato utilizzato anche uno strumento di intelligenza artificiale, ChatGpt, come supporto creativo nella fase di ideazione e sviluppo delle ambientazioni visive.

Gli studenti protagonisti del progetto sono: Andrea, Bernardo, Emma, Emma, Ettore, Filippo, Houssam, Ilyass, Leon, Lorenzo, Luna, Matteo, Saba, Yanes.

La partecipazione alle finali nazionali rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica di Pitigliano e conferma la qualità del percorso educativo e formativo portato avanti dall’Istituto.

Sito ufficiale delle Olimpiadi di Problem Solving: https://www.olimpiadiproblemsolving.com/web/