Strade, Gabbrielli: “Introdurre Fondo pluriennale dedicato alla manutenzione”

Grosseto. “Sul tema delle opere pubbliche è giusto riconoscere il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione, dagli uffici comunali e dall’assessore competente”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale del gruppo Noi Moderati – Udc – Civici Centro Popolare a Grosseto.

“È stata infatti portata avanti una programmazione dinamica, capace di intercettare finanziamenti e di adattare il piano degli interventi alle risorse disponibili, consentendo di realizzare opere importanti per il territorio – spiega Gabbrielli -. Un metodo che ha permesso di utilizzare al meglio le opportunità presenti e di avviare numerosi interventi sia nel capoluogo che nelle circoscrizioni. Per il futuro sarà fondamentale continuare su questa strada, mantenendo capacità progettuale, attenzione ai bandi e una programmazione concreta degli interventi. Allo stesso tempo, però, sarà necessario individuare alcune priorità strategiche per migliorare ulteriormente la città e dare risposte ai cittadini. Tra queste riteniamo importante l’introduzione di un fondo pluriennale dedicato alla manutenzione delle strade, così da garantire interventi costanti, programmati ed efficaci nel tempo. La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità deve diventare una priorità stabile, perché nonostante il grande lavoro già realizzato resta ancora molto da fare per avere strade più sicure e decorose”.

“Accanto a questo sarà necessario intervenire anche sul recupero di opere e strutture pubbliche oggi non pienamente funzionanti e che rischiano progressivamente il degrado, come ad esempio gli impianti di Istia Ponte. Recuperare e valorizzare queste realtà significa evitare sprechi, tutelare il patrimonio pubblico e restituire servizi importanti alla comunità – termina la nota -. I cittadini chiedono una città più curata, più sicura e con interventi programmati nel tempo. Per questo serve continuare a investire nelle opere pubbliche, ma anche nella manutenzione e nella valorizzazione di ciò che già esiste”.