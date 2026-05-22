“Grande Estate nei Borghi” torna nella frazione: tre serate gratuite di musica e intrattenimento

Grosseto. La “Grande Estate nei Borghi” torna anche quest’anno a Istia d’Ombrone.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Grosseto, che prosegue con convinzione il percorso di promozione e valorizzazione delle frazioni e dei borghi del territorio. La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Asd Comitato Festeggiamenti di Istia d’Ombrone, animerà il centro storico dal 30 maggio al primo giugno con un programma dedicato alla musica dal vivo e all’intrattenimento.

Tre gli appuntamenti in calendario, tutti a ingresso libero e gratuito, con inizio alle 21.30 nel cuore del borgo:

venerdì 30 maggio il protagonista sarà il Conte Max;

sabato 31 maggio salirà sul palco The Music Crew Band;

domenica primo giugno sarà invece la volta delle Cherry Bombs.

Le tre serate trasformeranno il centro storico di Istia d’Ombrone in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo momenti di aggregazione e socialità pensati per residenti, famiglie e visitatori.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore al turismo Riccardo Megale, che commentano: “‘Grande Estate nei Borghi’ rappresenta un segnale concreto della nostra volontà di investire nella promozione delle frazioni e dei borghi del territorio comunale. Crediamo nelle potenzialità turistiche e culturali di Istia d’Ombrone e vogliamo continuare a raccontare e valorizzare questi luoghi anche attraverso eventi come questo, capaci di unire comunità, cultura e intrattenimento”.

La manifestazione è realizzata con il supporto e la collaborazione di Avis, Acquedotto del Fiora, Comune di Grosseto e Proloco di Istia d’Ombrone.