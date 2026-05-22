“Calciomercato – L’originale”, la Lega: “Grande opportunità per il territorio”

Follonica (Grosseto). La Lega Follonica esprime soddisfazione per l’arrivo in città di “Calciomercato – L’Originale” di Sky Sport, evento che nelle prossime settimane porterà a Follonica una importante visibilità nazionale attraverso una settimana di dirette, eventi e iniziative dedicate al mondo dello sport e del turismo.

«Si tratta di una bella occasione di promozione per Follonica e per l’intero territorio – dichiarano Alessandro Berardi, segretario della Lega Follonica, e Stefano Boscaglia, consigliere comunale della Lega – capace di coniugare turismo, comunicazione e valorizzazione della nostra città in un periodo strategico della stagione estiva».

Berardi e Boscaglia sottolineano inoltre come l’iniziativa affondi le proprie radici in un percorso avviato concretamente oltre un anno fa proprio da Stefano Boscaglia, quando ricopriva ancora il ruolo di assessore comunale.

«È giusto ricordare – proseguono gli esponenti della Lega – che l’idea di portare un format televisivo nazionale legato a Sky Sport nella nostra città nacque durante il percorso amministrativo portato avanti da Stefano Boscaglia. Un’intuizione che, grazie al lavoro e alla perseveranza degli amministratori locali, è oggi diventata realtà».

«Quando le idee sono buone e vengono coltivate nel tempo, i risultati arrivano – conclude Boscaglia –. Oggi Follonica avrà una vetrina importante a livello nazionale e questo rappresenta un valore aggiunto per il territorio, per le attività economiche e per l’immagine della città».

La Lega Follonica auspica che eventi di questo livello possano continuare a trovare spazio sul territorio, contribuendo alla crescita turistica, economica e promozionale della città: «Nell’ambito delle nostre competenze e responsabilità, come partito di maggioranza, continueremo a lavorare e a dare il nostro contributo affinché Follonica possa ospitare con sempre maggiore continuità iniziative capaci di valorizzarne l’immagine e le potenzialità».