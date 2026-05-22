“Green Art Italia”: una giornata di arte, incontri, inclusione e sostenibilità per la rigenerazione urbana

Grosseto. Sabato 23 maggio, dalle 9 fino a sera, “Green Art Italia”, il progetto di rigenerazione urbana promosso dall’associazione Green Future Center, animerà il centro servizi Le Palme di Grosseto con una giornata interamente dedicata all’arte contemporanea, alla sostenibilità, all’inclusione e alla partecipazione sociale.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e sostenuta dalla Provincia di Grosseto, rappresenta l’evoluzione naturale del percorso avviato dall’associazione Green Future Center con il progetto “Green Art Maremma”, nato per trasformare gli spazi urbani in una grande galleria d’arte contemporanea a cielo aperto, capace di coniugare creatività, tutela ambientale e valorizzazione del territorio. Nel corso della giornata si alterneranno performance artistiche, visite guidate, incontri, mostre, podcast live, presentazioni di libri e momenti dedicati alla riflessione sul rapporto tra arte, pace, innovazione e realtà virtuale. Un programma ampio e partecipato che coinvolgerà scuole, artisti, associazioni, istituzioni, imprese e cittadini.

Il cuore del progetto resta il centro Le Palme, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per la rigenerazione urbana attraverso l’arte. Le opere realizzate nelle precedenti edizioni di “Green Art Maremma” hanno trasformato le facciate dell’area in un museo diffuso a cielo aperto, valorizzando uno spazio urbano attraverso linguaggi artistici contemporanei e materiali innovativi ecosostenibili, come le vernici fotocatalitiche capaci di contribuire alla purificazione dell’aria.

Il progetto, ideato da Claudio Reginali e sviluppato con il coordinamento di Davide Braglia, negli anni ha visto crescere progressivamente la rete istituzionale e territoriale: dalle prime adesioni dei Comuni del 2024 si è arrivati oggi al coinvolgimento di 23 amministrazioni comunali della provincia di Grosseto che concedono il patrocinio all’iniziativa, oltre al sostegno di Regione Toscana e Provincia di Grosseto.

“’Green Art Italia’ rappresenta l’evoluzione di ‘Green Art Maremma’ – spiega Claudio Reginali, presidente dell’associazione Green Future Center –: con questo nuovo progetto focalizzeremo l’attenzione sul sociale, lanciando la sfida a istituzioni, consorzi associazioni e aziende per la rigenerazione urbana nelle scuole, nelle rsa, negli ospedali, nelle carceri. Sabato sarà una giornata speciale in cui avviare il confronto e restare in ascolto sui bisogni della comunità”.

“Questo è un esempio concreto di come la cultura possa diventare strumento di rigenerazione urbana, coesione sociale e valorizzazione del territorio – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –. La Provincia sostiene con convinzione il progetto sin dalla sua genesi perché riesce a mettere insieme arte, sostenibilità, inclusione e partecipazione delle comunità locali, allargando sempre più lo sguardo e lanciando nuove sfide, in un percorso condiviso di crescita culturale e sociale”.

Il programma

Ecco il programma della giornata.

Ore 9.00 “Arte, terreno di pace”, performance artistica con le scuole aderenti al progetto Arteambiente Edu 2026.

Dalle ore 9.30 visite guidate e percorsi artistici alle opere della galleria d’arte contemporanea a cura di Marco Milaneschi – Mostra artistica “A passeggio con laArte” -di Le Lase di Maremma a cura di Doriana Melosini.

Ore 10.00 “Green Art Italia – Visione, territorio e rigenerazione urbana”, introduzione al progetto a cura di Francesca Ciardiello.

Ore 10.30 “Green Art Italia lancia la sfida”, incontro pubblico con istituzioni, scuole, associazioni, consorzi e imprese. Conduce Francesca Ciardiello. Un confronto aperto sul futuro della rigenerazione urbana, dell’arte pubblica, dell’inclusione, della sostenibilità e del turismo nel territorio maremmano.

Ore 13.00 buffet conviviale a cura di Barracuda Cafè, con vini della cantina I Vini di Maremma.

Dalle ore 15.15 visite guidate e percorsi artistici alle opere della galleria d’arte contemporanea a cura di Marco Milaneschi- Mostra artistica “A passeggio con l’arte” di Le Lase di Maremma a cura di Doriana Melosini.

Ore 16.00 “Citofonare Cantautori” – Podcast Live con Daniele Sarno. Interviste e performance live con Andy John Jones e Serena Matù.

Ore 17.00 “L’arte e la realtà virtuale”. Leggere le opere d’arte con i propri occhi, incontro a cura di Enrico Pompeano, nella sala Cescot.

Ore 18.00 presentazione del libro “Tante guerre, una pace – dalla parte delle vittime”, di Massimo Toschi e Michele Zanucchi. Intervengono: Michele Zanucchi (giornalista e scrittore), Sara Toschi (psicologa-psicoterapeuta, figlia), Maria Bencivenni (assistente sociale nella segreteria di Massimo Toschi).

Ore 19.30 “Poeti al tramonto”. Parole, musica e visioni per la pace, a cura di Bruno Mazzocchi. Con attori, musicisti e proiezione dei progetti di opere scultoree sul tema della pace realizzati dagli studenti del Liceo artistico del Polo Bianciardi.

Mostre d’arte:

“De…composizioni” tra arte, natura e scienza, mostra fotografica di Enrico Pompeano.

tra arte, natura e scienza, mostra fotografica di Enrico Pompeano. ArteambienteEDU 2026, opere realizzate dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie.

opere realizzate dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie. “A passeggio con l’arte”, mostra artistica di Le Lase di Maremma.

mostra artistica di Le Lase di Maremma. Progetti di opere scultoree sul tema della pace, realizzati dagli studenti del Liceo artistico.

Esposizioni:

Amas – Associazione maremmana auto moto storiche , esposizione di auto storiche;

, esposizione di auto storiche; “Play The Future”, auto elettriche con Autocenter, concessionario di Renault e Dacia.

Presentazioni di libri nella sala del Cescot:

ore 10.00 – “Fuga da Heliantropos e altri racconti”, di Luciana Pericci.

Ore 11.15 – “La Farfalla dai mille colori”, di Lorella Ronconi.