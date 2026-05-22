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Il paese si accende di Blues: al via la Summer Edition con il contest e il gran finale di luglio

L'iniziativa è in programam sabato 23 maggio

di Redazione
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Cinigiano (Grosseto). Con la sfida delle band emergenti in programma per sabato 23 maggio, prende il via la Summer Edition del “Cinigiano Blues Festival”.

La manifestazione entra nel vivo della seconda edizione estiva, che culminerà il 10, 11 e 12 luglio nella suggestiva cornice di Castel Porrona, accogliendo tre artisti di fama internazionale: 10 luglio Michele Biondi Band; 11 luglio Giuseppe Scarpato Power Trio; 12 luglio Irene Fornaciari & The Groove Aviators.

Il contest

Al contest hanno aderito numerose band provenienti anche da fuori regione e una selezione accurata ha decretato i sei gruppi finalisti. Nella serata del 23 maggio a Monticello Amiata, a partire dalle 18, una giuria composta da esperti del settore sceglierà le tre migliori band, che avranno l’onore di aprire le serate del gran finale di luglio. Per la vincitrice assoluta, in palio anche una giornata di registrazione professionale.

Durante la serata sarà attivo un punto ristoro a cura della Pro Loco di Monticello Amiata.

Informazioni al numero Whatsapp 334.6552360, all’indirizzo e-mail info@cinigianobluesfestival.it o sul sito www.cinigianobluesfestival.it.

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