L’opposizione: “Consigliera accusa centri antiviolenza di essere di sinistra, frase irrispettosa”

Follonica (Grosseto). “Quello che è accaduto ieri mattina in Consiglio comunale a Follonica durante la discussione dell’ordine del giorno sul Ddl stupri non può essere liquidato come una semplice dinamica consiliare”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri di opposizione Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella.

“Si stava discutendo di violenza sessuale, di diritti e di tutela delle donne – continua la nota –. Di un disegno di legge che, nella nuova formulazione proposta al Senato, elimina il riferimento al consenso sostituendolo con il dissenso, suscitando la forte preoccupazione dei centri antiviolenza, delle associazioni e delle operatrici che ogni giorno lavorano accanto alle vittime. Eppure il sindaco era assente proprio durante il dibattito su questo tema e questo dice molto dell’interesse che questa amministrazione riserva a una discussione così delicata e importante. In silenzio l’assessora alle pari opportunità. Mai abbiamo letto una presa di posizione dalla Commissione pari opportunità. Un silenzio pesante e allo stesso tempo assordante”.

“Mentre si affrontava un tema tanto delicato è mancato nuovamente il numero legale. Poi, quando si è tornati a votare, la maggioranza ha votato contro l’ordine del giorno che chiedeva il reinserimento del concetto di consenso libero e attuale nel Ddl stupri, ma il momento più grave è arrivato durante il dibattito – prosegue l’opposizione –.Nel momento in cui veniva ricordato che le critiche a questo Ddl non sono partitici, ma arrivano proprio dai centri antiviolenza e dalle realtà che ogni giorno sostengono concretamente le donne vittime di violenza, la consigliera Francesca Serafini ha commentato sottovoce: ‘I centri antiviolenza sono di sinistra’. Una frase gravissima e profondamente irrispettosa, perché significa delegittimare il lavoro di chi ogni giorno ascolta donne abusate, accompagna vittime nei percorsi di uscita dalla violenza, costruisce protezione, sostegno e libertà. Ma soprattutto quella frase chiarisce definitivamente una cosa: di civico, in questa amministrazione, non è rimasto più nulla. Davanti a un tema che avrebbe richiesto responsabilità istituzionale, ascolto e sensibilità, la maggioranza ha scelto ancora una volta di appiattirsi sulle posizioni ideologiche di Fratelli d’Italia, persino quando queste entrano in conflitto con il lavoro delle associazioni e dei centri antiviolenza”.

“Quando si sceglie il silenzio invece del confronto, quando si vota contro un ordine del giorno che recepisce le preoccupazioni delle realtà che si occupano di violenza di genere, quando si derubricano i centri antiviolenza a ‘strutture di sinistra’, il messaggio che passa è chiarissimo – termina il comunicato -. Che questa amministrazione non vuole ascoltare le donne. E che, ormai, ha scelto da che parte stare”.