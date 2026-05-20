Il Rotary Club compie quattordici anni al servizio dei cittadini: festa per i soci

Monte Argentario (Grosseto). Una giornata di festa, amicizia e ricordi condivisi ha accompagnato il quattordicesimo compleanno del Rotary Club Monte Argentario, celebrato al Tuscany Bay Beach in un clima sereno e partecipato.

Il Club, nato appena quattordici anni fa, può dirsi “giovanissimo” solo per età anagrafica, perché il cammino compiuto in questi anni racconta una realtà cresciuta molto, capace di radicarsi nel territorio, costruire relazioni solide fra i soci e promuovere progetti di servizio concreti, spesso sviluppati su più annualità, forti di quello spirito di continuità fra i dirigenti che ha rappresentato e rappresenta ancora il vero valore aggiunto del Club.

Gradita e partecipata la presenza di Arturo Cerulli, sindaco del Comune di Monte Argentario, e dell’assessore Paola Pucino, che, insieme all’assistente del governatore, Massimo Ciancagli, hanno voluto condividere con i soci questo momento significativo della vita del Club.

Lo stesso assistente ha proceduto alla consegna dei riconoscimenti Paul Harris Fellow ai soci Angela Giovani e Walter Merenda: un’onorificenza importante, che testimonia l’impegno personale e rotariano profuso nel tempo a favore del Club, della comunità e della Fondazione Rotary.

Grande entusiasmo da parte dei presenti per il taglio della torta, realizzata dalle abili mani di Elisa Cecchetti: un momento simbolico e festoso, che ha celebrato i quattordici anni di un Club giovane nello spirito e dinamico nelle iniziative.

Durante l’incontro è stato ricordato il percorso compiuto in questi anni: dai progetti dedicati ai giovani, alla scuola e alla comunità, fino alle iniziative di più ampio respiro sociale e culturale. Tra queste, il progetto “Argentario cardioprotetto”, con la donazione di 12 defibrillatori e di una specifica App per la loro geolocalizzazione; il laboratorio dedicato alla popolazione più anziana e sola, “Attivi ad ogni età”, giunto alla sua terza edizione; le attività di promozione della lettura promosse nell’ambito del progetto “Nati per leggere”; il campus “InterHabile”, organizzato ogni anno insieme ai Club Rotary dell’Area Maremma 1.

Sono state davvero tante le collaborazioni con le associazioni del territorio, le istituzioni, le scuole, le realtà culturali, sportive e del volontariato locale. Da non dimenticare anche l’impegno del Club in ambito culturale, con l’organizzazione di spettacoli teatrali e musicali, la presentazione di libri, il sostegno a pubblicazioni e iniziative culturali nei centri di Monte Argentario e Magliano in Toscana.

Un pensiero affettuoso è stato rivolto anche a chi non è più presente, ma ha contribuito con passione, generosità e senso di appartenenza alla crescita del Club. Persone che hanno lasciato un segno nella storia rotariana dell’Argentario e che continuano idealmente ad accompagnarne il cammino.

Ad arricchire la giornata è stato anche il racconto di Michela Rossi, che ha condiviso con i presenti la propria esperienza al Ryla 2026, portando una testimonianza viva del valore formativo dei programmi rotariani rivolti alle nuove generazioni. Il suo intervento, accompagnato da immagini e ricordi personali, ha offerto uno sguardo fresco e autentico su quanto il Rotary possa incidere nella crescita dei giovani, favorendo leadership, consapevolezza, confronto e spirito di servizio.

Il compleanno del Club è stato, quindi, non soltanto un momento conviviale ma anche un’occasione per guardare con gratitudine al passato e con fiducia al futuro. Quattordici anni di attività raccontano una storia fatta di amicizia, impegno, collaborazioni e presenza concreta sul territorio, con il chiaro obiettivo di continuare a crescere su questa strada ben tracciata.