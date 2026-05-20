Home AttualitàI Carabinieri arruolano 17 Tenenti: come partecipare al concorso
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

I Carabinieri arruolano 17 Tenenti: come partecipare al concorso

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 22 views

Grosseto. È online il bando di concorso per la nomina di 17 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri.

“Se vuoi mettere le tue competenze professionali al servizio del Paese e lavorare in contesti altamente qualificati questa è l’opportunità che fa per te – si legge in una nota dell’Arma -. Consulta il bando, verifica i requisiti e presenta la domanda entro il 17 giugno 2026 Per informazioni: https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-nomina-di-17-ufficiali-del-ruolo-tecnico-arma-dei-carabinieri

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“SaltyBlitz”: torna l’appuntamento annuale di citizen science organizzato...

Versamenti fiscali 2026, Cna ed altre associazioni: “Necessaria...

Un nuovo specialista entra nella squadra della Lilt:...

Musica e degustazioni: torna “Calici d’Argento Wine Festival”

Tutelare i pensionati del lavoro autonomo: anche a...

Gemellaggio musicale tra Grosseto e Nanping, Turbanti: “Grande...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: