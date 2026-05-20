I Carabinieri arruolano 17 Tenenti: come partecipare al concorso

Grosseto. È online il bando di concorso per la nomina di 17 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri.

“Se vuoi mettere le tue competenze professionali al servizio del Paese e lavorare in contesti altamente qualificati questa è l’opportunità che fa per te – si legge in una nota dell’Arma -. Consulta il bando, verifica i requisiti e presenta la domanda entro il 17 giugno 2026 Per informazioni: https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-nomina-di-17-ufficiali-del-ruolo-tecnico-arma-dei-carabinieri“