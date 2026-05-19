Via Palazzoli, Gabbrielli: “Pochi parcheggi per i residenti, servono soluzioni urgenti”

Grosseto. Un mese fa il capogruppo di Noi Moderati – Udc – Popolari Civici nel Consiglio comunale di Grosseto, Amedeo Gabbrielli, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e condiviso le preoccupazioni con Gianluigi Ferrara (Udc) e Barbara Chelli (Popolari Civici), ha inoltrato una nota agli assessori Riccardo Megale ed Erika Vanelli e, per conoscenza, al presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, per segnalare il forte disagio vissuto dai residenti di via Nilo Palazzoli a causa della cronica carenza di parcheggi nella zona.

Nella via interessata si registra infatti un’evidente sproporzione tra il numero delle abitazioni presenti — circa 50 appartamenti — e i posti auto disponibili, che risultano essere appena una ventina. Una situazione che quotidianamente costringe molti cittadini a parcheggiare in maniera non regolare per mancanza di alternative, esponendoli a sanzioni e ulteriori difficoltà.

Nella nota, Gabbrielli ha chiesto un approfondimento urgente della problematica e la valutazione di possibili soluzioni concrete.

“Tra le ipotesi avanzate vi è anche una diversa organizzazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti – spiega Gabbrielli -, attualmente collocati in posizioni che limitano significativamente gli spazi destinati alla sosta. Una loro eventuale ricollocazione potrebbe infatti consentire il recupero di ulteriori posti auto a beneficio dei residenti”.

Nella lettera si richiede in particolare: un sopralluogo tecnico nella zona; la verifica di possibili soluzioni per ottimizzare gli spazi di sosta; la valutazione di una riorganizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti; l’avvio di un confronto con i residenti per individuare soluzioni condivise.

“Si tratta di una problematica concreta che sta creando difficoltà e disagi ai residenti. È necessario che l’amministrazione valuti interventi pratici e tempestivi per andare incontro alle esigenze dei cittadini – termina Gabbrielli –. L’auspicio è che si possa arrivare quanto prima a una soluzione efficace e condivisa con i residenti”.