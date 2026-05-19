Sanità, la Uil: “Tutelare i cittadini anche negli ospedali periferici”

Grosseto. La Uil Fp di Area Vasta apprezza e sostiene in modo convinto la presa di posizione delle istituzioni locali e regionali in merito alla questione dell’Unità complessa di Chirurgia di Massa Marittima.

Un esempio che, secondo i dirigenti dell’Area Vasta Toscana Sud Est, Sergio Lunghi, segretario generale della Uil Fp, e Luciano Fedeli, responsabile della sanità, “dovrebbe essere seguito da tutte le istituzioni locali perché il quadro complessivo che riguarda tutti i presidi, ed in particolare quelli periferici, desta non poche preoccupazioni visto l’impoverimento dell’offerta e la sempre più grave carenza di professionisti”.

“Sul caso di Massa Marittima abbiamo acceso i riflettori da tempo, indicando anche strade che possono essere percorse nell’immediato per non perdere un punto di eccellenza in una zona disagiata che raccoglie non solo i bisogni dell’area grossetana, ma si estende anche ai territori limitrofi delle province di Livorno e Pisa – continua la nota del sindacato –. Abbiamo portato all’attenzione della direzione sanitaria e del direttore generale il problema che potrebbe già contare su soluzioni idonee ed immediate trovando però difficoltà non comprensibili per questa organizzazione sindacale. Oggi il tema si sposta su un piano politico – istituzionale che trova il completo sostegno della Uil Fp e richiama all’attenzione su uno specifico settore come l’area chirurgica che non può essere lasciato o dimenticato per motivi di razionalizzazione della spesa, che vorrebbero ridurre l’attività da 24 a 12 ore e inviare i casi con maggiore complessità su Grosseto”.

“Il compito delle aree chirurgiche degli ospedali periferici come Massa e Orbetello, per la provincia di Grosseto, deve essere mantenuto ed avere la dotazione organica necessaria per svolgere le attività chirurgiche previste nella settimana su un orario di 24 ore. È stata ventilata la proposta di ridurre l’attività a 12 ore e questo è inaccettabile e lo vogliamo dire con chiarezza, perché fa parte di un disegno che ha già visto negli anni passati forti penalizzazioni per le aree marginali. Attendiamo quindi una soluzione definitiva che dia garanzie al presidio ospedaliero per l’attività chirurgica e come Uil Fp chiediamo che la stessa attenzione venga riservata anche per gli altri nosocomi con una programmazione che tenga conto delle esigenze reali di tutti i territori – termina il comunicato – e sia in grado di pianificare risposte che invertano quella tendenza finalizzata al solo risparmio economico che si sposa male con lo sviluppo ed il sostegno di servizi fondamentali anche per la tenuta demografica ed economica di un comprensorio”.