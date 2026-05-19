Home AttualitàSaldi estivi 2026: al via da sabato 4 luglio
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Saldi estivi 2026: al via da sabato 4 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Grosseto. I saldi estivi in Toscana inizieranno sabato 4 luglio 2026.

Lo ha stabilito la Regione con una delibera di Giunta che indica in 60 giorni la durata delle vendite di fine stagione.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Via Palazzoli, Gabbrielli: “Pochi parcheggi per i residenti,...

Piano Casa, l’Ance: “Necessari correttivi urgenti per migliorare...

Qualità e competitività delle imprese: un seminario sulle...

Sanità pubblica, Termine: “Il diritto alla salute deve...

Disinnesco ordigno bellico: disagi per la circolazione ferroviaria

“L’Europa che ci serve. Idee, opportunità e futuro”:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: