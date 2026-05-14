Salone del Libro: l’editore e fotografo maremmano Cesare Moroni protagonista dal 2013

Grosseto. L’editore e fotografo Cesare Moroni è presente anche quest’anno al Salone internazionale del libro di Torino, in programma fino al 18 maggio, con uno stand dedicato alle sue produzioni editoriali.

La postazione sarà collocata nel Padiglione 3 – Stand P66, dove i visitatori potranno trovare una selezione di oltre cento volumi tra novità e titoli storici del catalogo.

Moroni partecipa al Salone ininterrottamente dal 2013, portando a Torino le opere pubblicate sotto i due marchi che ne rappresentano l’identità editoriale, la Moroni Editore, dedicata alle guide, alla saggistica e ai volumi di approfondimento culturale, ed Heimat, casa dei romanzi e della narrativa contemporanea. Una presenza costante che testimonia la volontà di coniugare qualità, ricerca e radicamento territoriale con una visione aperta al dialogo nazionale.

Originario delle Bagnore, nel comune di Santa Fiora, ma ormai da tempo con la sua sede a Grosseto, attivo come fotografo dal 1988 e come editore dal 1997, Cesare Moroni ha costruito negli anni un catalogo ampio e trasversale, dalla natura all’archeologia, dalla cucina alla narrativa, fino ai testi a forte valore sociale. Alcune pubblicazioni hanno contribuito a sostenere iniziative benefiche in Italia e all’estero, confermando un impegno che unisce cultura e responsabilità.

«Per me il Salone del Libro è un appuntamento irrinunciabile – afferma Cesare Moroni -. Dal 2013 partecipo senza interruzioni, portando le opere pubblicate con Moroni Editore e Heimat. Anche quest’anno sono orgoglioso di poter promuovere la Maremma, la Toscana e molti dei loro autori in uno dei principali palcoscenici europei dell’editoria. Il nostro catalogo cresce, si diversifica e continua a raccontare storie, luoghi e persone che meritano attenzione. Torino è il luogo ideale per condividere questo percorso con lettori, editori e professionisti del settore».

Durante i cinque giorni del Salone, lo stand ospiterà incontri informali con gli autori, momenti di confronto con il pubblico e la presentazione delle ultime uscite, confermando la volontà di Cesare Moroni e della sua casa editrice di mantenere un rapporto diretto e autentico con i lettori