Scarlino (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: domani, venerdì 15 maggio, infatti, l’azienda effettuerà un importante intervento a Scarlino, con particolare riferimento alla cabina principale di Scarlino Scalo e alla fornitura di energia dedicata alla scuola primaria.

I lavori

I tecnici dell’azienda, dopo aver effettuato tutte le attività propedeutiche per la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata, con cavo di ultima generazione sotterraneo senza alcun impatto ambientale, rinnoveranno alcune apparecchiature all’interno della cabina Scalo, da cui la nuova dorsale esce, e attiveranno la linea stessa che fornirà energia alla palestra della scuola primaria, garantendo così qualità e continuità del servizio elettrico sia all’istituto scolastico sia a tutti i residenti nell’area grazie alla maggiore potenza disponibile e all’ottimale distribuzione dei carichi.

L’intervento verrà eseguito con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano. I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, 15 maggio, a partire dalle ore 8.00 con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze tra via Matteotti, via Montecristo, via Morandi, via Capraia, via Isola del Giglio, via Lelli (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione informa altresì che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti all’803.500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E) dell’utenza, riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. P

er monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la ‘mappa delle disalimentazioni’.