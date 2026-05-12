Distretto sanitario, guasto ad Internet: problemi nell’accettazione per i prelievi di sangue e nella consegna dei referti

Grosseto. A causa di un temporaneo guasto informatico alla rete dati nella sede Asl Toscana sud est di via Don Minzoni, a Grosseto, si sono verificate delle criticità nell’accettazione per i prelievi di sangue e nella consegna dei referti.

La direzione di zona ha già attivato l’assistenza informatica per risolvere il problema il prima possibile. L’Azienda si scusa con la popolazione per gli eventuali disagi e si impegna a dare pronta comunicazione non appena i servizi saranno ripristinati.