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Distretto sanitario, guasto ad Internet: problemi nell’accettazione per i prelievi di sangue e nella consegna dei referti

La direzione di zona ha già attivato l’assistenza informatica per risolvere il problema il prima possibile.

di Redazione
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Grosseto. A causa di un temporaneo guasto informatico alla rete dati nella sede Asl Toscana sud est di via Don Minzoni, a Grosseto, si sono verificate delle criticità nell’accettazione per i prelievi di sangue e nella consegna dei referti.

La direzione di zona ha già attivato l’assistenza informatica per risolvere il problema il prima possibile. L’Azienda si scusa con la popolazione per gli eventuali disagi e si impegna a dare pronta comunicazione non appena i servizi saranno ripristinati.

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1 commento

Valentino 12 Maggio 2026 | 09:43 - 09:43

Quando mettiamo tutti i dati in rete siamo vulnerabili per poi avere servizi

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