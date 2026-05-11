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Incidente stradale: due persone ferite

Entrambe le persone sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto

di Redazione
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Isola del Giglio (Grosseto). Incidente in via delle Camelie, all’Isola del Giglio.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco dopo le 16, una moto ha fatto un incidente. Due persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 65 anni e di una donna di 63 anni.

Entrambe le persone sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto, l’uomo in codice 2 e la donna in codice minore.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Misericordia dell’Isola del Giglio, l’elisoccorso Pegaso 2 e la Polizia Municipale.

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